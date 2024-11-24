جامعة حلوان: حسم انتخابات الاتحادات الطلابية بالتزكية بالكليات عدا الهندسة

محمد صبحى

بدأت، صباح اليوم، فعاليات الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان، حيث انطلقت الانتخابات في كلية هندسة حلوان، بينما حُسمت المقاعد في باقي كليات الجامعة بالتزكية.

وتم فتح لجان التصويت أمام الطلاب لاختيار أعضاء اللجان الطلابية من خلال صناديق زجاجية لضمان النزاهة والشفافية، تحت إشراف لجان متخصصة تتألف من عضو هيئة تدريس واثنين من الطلاب غير المرشحين.

وتتواصل العملية الانتخابية غدًا الاثنين بجولة الإعادة في حال عدم اكتمال النصاب، فيما تُستكمل يوم الثلاثاء 27 نوفمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، يليها يوم الأربعاء 28 نوفمبر انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الانتخابات الطلابية تعد فرصة مميزة لتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي لدى الطلاب، مشددًا على أهمية دور الاتحاد الطلابي في تمثيل أصوات الطلاب وتعزيز روح المسؤولية لديهم.

وأشاد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالالتزام الكبير الذي أظهره الطلاب خلال العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على توفير بيئة ديمقراطية تعكس قيم النزاهة والشفافية، وتشجع الطلاب على المشاركة الفعّالة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المشاركين في انتخابات الاتحادات الطلابية هذا العام 830 طالبًا وطالبة. وجاءت الكليات التي حُسمت بها الانتخابات بالتزكية كالتالي:

كلية العلوم: 51 طالبًا وطالبة.

كلية التربية: 46 طالبًا وطالبة.

كلية التجارة: 41 طالبًا وطالبة.

كلية الصيدلة: 1

كلية الهندسة بالمطرية: 70 طالبًا وطالبة.

كلية علوم الرياضة بنين: 45 طالبًا وطالبة.

كلية التربية الموسيقية: 17 طالبًا وطالبة.

كلية الاقتصاد المنزلي: 36 طالبًا وطالبة.

كلية الحقوق: 52 طالبًا وطالبة.

كلية التمريض: 27 طالبًا وطالبة.

كلية السياحة والفنادق: 22 طالبًا وطالبة.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 42 طالبًا وطالبة.

كلية الآداب: 46 طالبًا وطالبة.

كلية تكنولوجيا التعليم: 54 طالبًا وطالبة.

كلية علوم الرياضة بنات: 17 طالبًا وطالبة.

كلية التربية الفنية: 17 طالبًا وطالبة.

كلية الخدمة الاجتماعية: 51 طالبًا وطالبة.

كلية الفنون الجميلة: 58 طالب وطالبة.

كلية الفنون التطبيقية: 40 طالبًا وطالبة.

كلية الطب: 42 طالبًا وطالبة.

يُذكر أن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان تأتي ضمن إطار حرص الجامعة على دعم الحياة الطلابية وتطوير الأنشطة التي تعزز من شخصية الطلاب وتصقل مهاراتهم القيادية.

وتُشرف على الانتخابات اللجنة العليا برئاسة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور أحمد عليق مستشار الأنشطة الطلابية، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذة أميرة نبيل مدير إدارة الإتحادات الطلابية، الدكتور امام صلاح، عضو قانوني وهيئة تدريس، عدد 2 طلاب مشاركين من غير المرشحين للانتخابات.

إلى جانب اللجنة المعاونة التي تضم اللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي عضو هيئة التدريس، والأستاذ طارق علي مصطفى مدير عام مكتب رئيس الجامعة، والأستاذ كريم سيد محمد محمود مدير مكتب نائب رئيس الجامعة، والأستاذ محمد حافظ مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.