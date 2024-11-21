رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية هندسة المطرية ويشيد بإنجازات الطلاب

كتب - محمد صبحى

في خطوة تؤكد اهتمام إدارة الجامعة بالتطوير المستمر، تفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، كلية هندسة المطرية، حيث كان في استقباله الدكتور عمرو عبد الهادي عميد الكلية.

بدأت الزيارة بجولة شاملة في معامل وورش الكلية التي يتم بها أعمال تطوير شاملة، كما تفقد قنديل بشكل دقيق ورش الخراطة والأبحاث والنجارة، كما زار معامل التربينات وخواص المواد، واستمع إلى شرح مفصل عن التحديثات والإمكانيات الجديدة.

وأشاد رئيس الجامعة بمختبر الهندسة الرقمية، الذي يضم أحدث التقنيات التكنولوجية، حيث يوجد ماكينة CNC والطابعات ثنائية وثلاثية الأبعاد، واطلع على نماذج الأعمال المنجزة من قبل الطلاب.

وتفقد الدكتور قنديل إنجازات الفرق الطلابية المختلفة، مثل فريق "إنجاد" الذي حصد الميداليات الذهبية في المعارض الدولية، وفريق "GoGreen" صاحب مشروع روبوت تنظيف المسطحات المائية.

وأبدى الدكتور السيد قنديل إعجابه البالغ بالمشروعات المبتكرة، خاصة مشروع السيارة الكهربائية "زمرده" التي فازت بالمركز الأول في رالي السيارات الكهربائية، والمشروع المعماري المقاوم للزلازل الذي حقق مراكز متقدمة في المسابقات الهندسية.

واختتمت الزيارة بحضوره مجلس الكلية، حيث أكد رئيس الجامعة حرصه على الوقوف على التحديات والفرص، والاستماع المباشر للمقترحات التي من شأنها الارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي.

وتعكس هذه الزيارة التزام إدارة الجامعة بدعم الابتكار وتشجيع الطاقات الشابة، ورعاية المشروعات الإبداعية التي تعزز من قدرات الطلاب وتؤهلهم لسوق العمل المستقبلي.