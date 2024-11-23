اليوم السابع
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هيئة الدواء: نستهدف توطين الصناعات الدوائية الحيوية لتعزيز الخدمات الصحية

السبت، 23 نوفمبر 2024 03:45 م
هيئة الدواء: نستهدف توطين الصناعات الدوائية الحيوية لتعزيز الخدمات الصحية الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية أهمية الجهود من أجل توفير الاحتياجات الطبية اللازمة من المستحضرات الطبية بأفضل جودة طبقا للمعايير العالمية ما يسهم بدوره في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وكذلك تحقيق رؤية هيئة الدواء المصرية لتطوير صناعة الدواء في مصر ودعم الأبحاث العلمية، مما يعزز من قدرة قطاع الرعاية الصحية في مواجهة التحديات الصحية المتزايدة.

وأضاف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية أن الدولة المصرية تدرك الأهمية الاستراتيجية لصناعة الدواء، وتسعى بكل قوة إلى توطين وتعميق توطين الصناعات الدوائية، وفتح المجال أمام نفاذ المستحضرات الطبية المصرية للخارج.

وأوضح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية أن الدواة تبذل جهود كبيرة للحفاظ على توافر المستحضرات الطبية ذات الأولوية القصوى للمواطن بشكل مستمر ودائم، كما تحرص مؤسسات الدولة على العمل بشكل متكامل مع شركاء الصناعة؛ وذلك فى إطار دعم الاستثمار وجهود التوطين وتعميق التوطين للصناعات الدوائية.

 







هيئة الدواء

الدواء المصرى

مصنع ايبيكو

توطين صناعة الدواء



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