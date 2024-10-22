هيئة الدواء: نسعى لتوطين خطوط الإنتاج الحديثة وزيادة تنافسية المستحضرات المحلية

كتب وليد عبد السلام

أكد أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية إن الهيئة تسعى جاهدة لتوطين الصناعات الدوائية في مصر عبر برامج محددة بالإضافة إلى زيادة تنافسية المستحضرات المحلية والعمل مع شركاء الصناعة المحلية وتشجيع خطوط الإنتاج الحديثة ومنها أدوية الأورام والمضادات الحيوية وبخاخات الصدر.

جاء ذلك في كلمته خلال جلسة "تعاون شركات الأدوية من أجل المصلحة الوطنية" على هامش مؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية، حيث أكد الخطيب على أن هيئة الدواء تعمل على ضمان استمرار توافر المنتجات الدوائية عالية الجودة في السوق المصري عبر تأمين احتياطي استراتيجي من المواد الخام بشكل عام مع التركيز على توطين تصنيعها.

وأضاف أنه اتخاذ خطوات حاسمة نحو دعم المصانع الحالية التي تقوم بإنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة بالسوق المحلي، لضمان توافر الأدوية الضرورية باستمرار وفتح أسواق للتصدير، والعمل على تطوير القدرات المحلية لتصنيع هذه المواد وفقا لأعلى معايير الجودة لكافة المنتجات التي تصل إلى نظام الرعاية الصحية، لضمان سلامة المرضى وفعالية العلاج.

وقال إن هناك استراتيجية تعمل من خلالها هيئة الدواء وهي نقل تكنولوجيا تصنيع المواد الأساسية في صناعة الدواء إلى مصر كجزء من الصفقات المستقبلية، وتعزيز استدامة توافر الأدوية ودعم الصناعة المحلية.

وقال الخطيب إن الهدف الأساسي لآلية عمل الهيئة هو حماية صحة المواطنين واستمرار توافر الأدوية، وتعزيز استقرار السوق الدوائي، مع التركيز على التوطين كهدف استراتيجي طويل الأمد، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع المواد غير الفعالة.

من جانبه، قال دكتور رفايل كاردونا سانشيز، المدير التنفيذي للسياسات والشؤون الحكومية بهيئة الرعاية الصحية العالمية، إن ما يصل إلى 50٪ من السكان في البلدان منخفضة الدخل لا تتوفر لديهم إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية ذات الجودة، لافتا إلى أن الأدوية إما غير متوفرة في المستشفيات العامة أو مرتفعة التكلفة.

وأضاف سانشيز إن هذا النقص في الحصول على الأدوية يؤدي إلى موت الملايين بسبب أمراض يمكن الوقاية منها أو علاجها، موضحا أن الحصول على الأدوية الأساسية يعتبر حقا من حقوق الإنسان العالمية.

وأوضح أن إنقاذ الأرواح وتحسين الصحة له مسار واحد وهو ضمان جودة وسلامة الأدوية والاستعمال المعقول لها بما في ذلك الأدوية التقليدية. وقال إنه يجب أن تعمل جميع الدول والمنظمات الأممية على الحصول العادل والمضمون والمستمر على الأدوية الأساسية وبخاصة للفقراء والمحرومين.

وأوضح أن الدول يجب أن تتبع استراتيجية تؤسس لإيجاد احتياطي يدعم احتياجات البلاد الدوائية على المدى القصير وتوطين تصنيع المواد الدوائية بما يقلل من تكلفتها على محدودي الدخل.



وقال الدكتور شريف الفيل رئيس مجلس ادارة شركة فاكسيرا إن صناعة الفاكسينات من أرقى الصناعات الدوائية مشيرا إلي أن الشركة بدأت فى عمل شراكات لتوطين صناعات اللقاحات .

وأضاف الدكتور شريف الفيل أن هناك خبرات اكتسبتها الشركة من المصنعيين الدوليين وتابع : ليس كل الفاكسينات المتوفرة على الساحة مطلوبة فى مصر .

وتابعت الدكتورة الفت غراب رئيس شركة أكديما أن الشركة عملت على توطين أكثر من 100 صنف حتى الان لافتة إلي أنه تسعى الي تنفيذ توصيات الحكومة بدعم الصناعات الوطنية .