اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 نوفمبر 2024 04:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس هيئة الدواء: لدينا 172 مصنع دواء و 116 للأجهزة الطبية

الخميس، 21 نوفمبر 2024 02:45 م
رئيس هيئة الدواء: لدينا 172 مصنع دواء و 116 للأجهزة الطبية الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء، إنه يوجد 172  مصنع دواء في مصر و116 أجهزة طبية و120 مستحضرات طبية و4 مستحضرات حيوية ومواد خام، وهناك 800 خط إنتاج داخل 172 مصنع دواء و12 مصنع اعتماد دولي.

وأشار الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء، إلى أن عدد المصانع المغلقة 19 مصنعا، من بينها 5 مصانع هى طلبت الغلق، و2  مصنع بيطري، و5 قطاع خاص، والباقي يتبع الشركة القابضة، مؤكدا أن الإغلاق بغرض التطوير لمواكبة تطورات سوق الدواء، والشريحة العظمى من المصانع تعمل، وأشار إلى أنه جاري تطوير داخل الشركة القابضة، متابعا: الشركة القابضة لم تطور منذ إنشائها وحاليا تفتخر بما يتم من تطوير فيها.

وتابع، "مصر أول دولة عربية وأفريقيا تصنيع وتسويق في مجال الأدوية، وهناك ثقة في المنتج المصري مثل الدول المتقدمة".

وشدد على أن الدواء سلعة استراتيجية مثل القمح والمواد البترولية، والدولة مطالبة توفرها، ولكن الدواء يأخذ وقت للتصنيع، من 3 إلى 4 أشهر ليوفر لى المواد الخام، والنهاردة الأزمة اتحلت، وأكثر من 90 إلى 95% من الأدوية متوفرة وموجودة في السوق، ونقص الدواء لا يحدث في مصر فقط".

 







هيئة الدواء

الدواء المصرى

نقص الدواء

مصانع الدواء

المواد الخام الدوائية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة