أفضل نظام غذائى لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدى فى اليوم العالمى للروماتيزم

كتب – حسام الشقويرى

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض التهابي مزمن يصيب المناعة الذاتية ويؤثر في الغالب على المفاصل، على الرغم من أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على مناطق أخرى من الجسم، يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم الأنسجة السليمة عن طريق الخطأ مما يسبب الألم والتورم والتصلب وفقدان الوظيفة في المفاصل، وفقا لما نشره موقع health.

وعلى الرغم من عدم وجود طعام أو نظام غذائي واحد يمكنه علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، إلا أن اتباع نظام غذائي متوازن، إلى جانب أي أدوية ضرورية، يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهاب وتحسين الأعراض.

أطعمة يجب تناولها إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي

تتأثر العديد من الأمراض المزمنة بشدة بالتغذية، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي، يمكن للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي الاستفادة من تناول الأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات، بما في ذلك الأطعمة الغنية بالألياف والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFA) وأحماض أوميجا 3 ومضادات الأكسدة.

الأطعمة الغنية بالألياف

تلعب الألياف دورًا مهمًا للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي بسبب دورها في الهضم، وكيفية معالجة الجسم للفيتامينات، وإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، والتي لها تأثيرات مضادة للالتهابات.

النظام الغذائي الغني بالألياف له تأثير إيجابي على ميكروبات الأمعاء (مجموعة البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى التي تعيش في الجهاز الهضمي)، مما يدعم نظام المناعة الصحي.

تشمل الأطعمة الغنية بالألياف ما يلي :

الحبوب: البرغل، الشعير، الشوفان، الأرز البني، الفشار



منتجات الحبوب: الحبوب الغنية بالألياف، بسكويت القمح الكامل

الخضراوات: البطاطا الحلوة، البطاطا الحلوة، البروكلي، أوراق اللفت، القرنبيط، اللفت الأخضر، الكرنب، البامية ، السلق

الفواكه: الجوافة، التوت، الكمثرى، الكيوي، الجريب فروت، التفاح، الموز، جوز الهند



الفاصوليا والمكسرات والبذور: الفاصوليا البيضاء، العدس، اللوبيا، الفاصوليا الحمراء، بذور الشيا ، اللوز، بذور عباد الشمس، بذور الكتان

الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية

تُعد أحماض أوميجا 3 الدهنية جزءًا من "الدهون الصحية" المعروفة باسم الدهون غير المشبعة المتعددة. لا يستطيع جسمك إنتاج أحماض أوميجا 3 بمفرده، لذا من الضروري الحصول على هذه العناصر الغذائية من طعامك.

تعتبر أحماض أوميجا 3 مهمة بشكل خاص للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي بسبب تأثيراتها المضادة للالتهابات. وقد أظهرت بعض الدراسات أن مكملات أوميجا 3 يمكن أن تساعد في إدارة التهاب المفاصل الروماتويدي، وتقليل التورم والألم، ويمكن أن تساعد في تقليل الحاجة إلى أدوية تسكين الآلام. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد مدى فوائدها.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية بشكل خاص من أحماض أوميجا 3 الدهنية ما يلي:

الأسماك الدهنية: السردين، والسلمون، وسمك القد، والرنجة، والماكريل، والتونة، والباس البحري، والسلمون المرقط

المكسرات والبذور: بذور الكتان، بذور الشيا، الجوز

الزيوت النباتية: زيت بذور الكتان، وزيت بذور اللفت، وزيت فول الصويا، وزيت الكانولا

الأطعمة المدعمة: بعض العلامات التجارية للبيض والزبادي والحليب ومشروبات الصويا وحليب الأطفال

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مواد يمكن أن تساعد في تأخير تلف الخلايا، والذي يحدث بشكل طبيعي بمرور الوقت ويحدث بسبب العوامل البيئية. العوامل التي يمكن أن تسبب تلف الخلايا تشمل نقص الأكسجين (نقص الأكسجين)، والإشعاع، والتعرض للسموم، والأمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

من المهم أن يتناول الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لأن الإجهاد التأكسدي (الذي يحدث عندما تكون مستويات مضادات الأكسدة لديك منخفضة) ونشاط الجذور الحرة (الذي يسبب تلف الخلايا) يلعبان دورًا مهمًا في تطور وتقدم التهاب المفاصل الروماتويدي. قد يساعد تناول المزيد من مضادات الأكسدة من خلال الطعام أو المكملات الغذائية مثل فيتامينات أ، ج، هـ، والفلافونويدات، والكاروتينات في تقليل الإجهاد التأكسدي ونشاط الجذور الحرة لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

تشمل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ما يلي:

فيتامينات أ والكاروتينات: كبد البقر، البطاطا الحلوة، السبانخ، القرع، الجزر، الرنجة، الطماطم، الأطعمة المدعمة

فيتامين سي: الحمضيات (البرتقال، الجريب فروت، الفلفل الأحمر والأخضر، الكيوي، البروكلي، الفراولة)

الفلافونويدات: الشاي، الفاكهة، الخضروات، الحبوب، البقوليات، المكسرات، والنبيذ

الأطعمة التي يجب تجنبها

وكما أن بعض العناصر الغذائية قد تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، فإنها قد تسبب أيضًا التأثير المعاكس: زيادة الالتهاب. وينبغي للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي تجنب العناصر الغذائية المرتبطة بمستويات أعلى من الالتهاب، بما في ذلك الدهون الزائدة (خاصة الدهون المشبعة)، والصوديوم، والسكر المكرر.

الأطعمة الغنية بالدهون

أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يؤثر سلبًا على المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، مما يسبب التهابًا داخل الخلايا الدهنية. يرتبط النظام الغذائي الغني بالدهون أيضًا بالتغيرات في ميكروبات الأمعاء، والتي يمكن أن يؤدي بعضها إلى زيادة الالتهاب. وفي الوقت نفسه، يمكن للأنظمة الغذائية التي تعتمد بشكل أساسي على النباتات ومنخفضة الدهون المشبعة والدهون المتحولة أن تقلل الالتهاب وتحسن أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي .

الأطعمة الغنية بالصوديوم

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم (الملح) إلى تحفيز الالتهاب، ومع مرور الوقت، يساهم في ظهور التهاب المفاصل الروماتويدي. من المهم بشكل خاص للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي تقليل تناولهم للصوديوم الغذائي لأن الكورتيكوستيرويدات، التي توصف عادة لعلاج أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، يمكن أن تتسبب في احتباس المزيد من الصوديوم في الجسم.

بشكل عام، من الأفضل الحد من كمية السكر المكرر الذي تستهلكه. ومع ذلك، يجب على الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أن يكونوا حذرين بشكل خاص من السكريات الغذائية، بما في ذلك الجلوكوز والفركتوز والسكروز وشراب الذرة عالي الفركتوز.