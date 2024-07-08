للرياضيين.. 7 وصايا لوقايتك من الإصابات أثناء التمرين وسرعة استشفائك

كتبت مروة محمود الياس

النشاط البدنى المنتظم وممارسة التمرينات الرياضية المنظمة، قد يجعل الررياضى عرضة للإصابات الرياضية الكثيرة، وفقا لطبيعة التمرينات التي يمارسها والرياضة التي ينتظم عليها، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع e medicine health الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض.

وأشار التقرير، إلى مجموعة من النصائح المهمة والصحية التي تقلل فرص الإصابات للرياضيين وتجعلهم أكثر قدرة علىعلى التعامل مع تمارينهم الرياضية دون الخوف من الإصابة أو حتى الاستشفاء السريع إن وجدت هذه الإصابة بالفعل، ومن بين هذه النصائح:

ممارسة الأنشطة البدنية والتمرين يبدأ على الدوام ببطء دون شدة أو ثقل منذ الوهلة الأولى، التدريج مطلوب

الاهتمام بتمارين القوة والمرونة لتعزيز صحة العضلات والعظام والحفاظ عليها من الإصابات

عند ظهور علامات الألم على الجسم عند ممارسة التدريبات الرياضية، يجب التوقف عن ممارسة التمرين وعدم الضغط على العظام والعضلات

عند الشعور بأيا من هذه العلامات توقف عن تمرينك فورا: التوتر الحاد، التشنج العضلى، الإعياء، ارتفاع درجة حرارة الجسم، الشعور بالألم الحاد والوجع

فيما نصح تقرير آخر نشر في موقع جونى هوبكنز ميديسين الطبي المعنى بالصحة العامة ، بضرورة اتباع بعض من هذه النصائح للوقاية من الإصابات وسرعة التخلص منها :