للعام الثالث على التوالى.. تجديد الأيزو لمركز تدريب "متبقيات المبيدات"

كتبت أسماء نصار

أعلنت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لـ تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لـ مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجديد اعتماد الايزو لمركز التدريب التابع للمعهد للعام الثالث على التوالي.

وقالت مدير المعمل، أن ذلك يأتي نتيجة توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بمتابعة مواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الجهات التابعة للوزارة إلى العاملين في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية ودعم الصادرات المصرية وحماية المستهلك المصري.

وأشارت عبداللاه إلى أنه تم تجديد منح مركز التدريب كيوكاب التابع للمعمل شهادتي المواصفتين ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة و ISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية للعام الثالث على التوالي، وفقا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز، مؤكدة على تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المركز المستقبلية.

واضافت مدير المعمل، أن هذا الإنجاز يعد شهادة نجاح جديدة للمعمل، حيث يأتي في إطار خطة المعمل لتطوير جودة جميع أقسامه المختلفة للعملاء، مشيرة إلى مدى أهمية وجود مركز تدريب معتمد يهدُف إلى رفع كفاءة الباحثين والمتخصصين العاملين في مجال سلامة الغذاء وتحليل الملوثات على المستويين المحلي والدولي، فضلا عن الطلاب والخريجين.

وقالت إن المركز يقدم الدعم والتعاون مع المنظمات غير الحكومية للتدريب على مشاريع التنمية الزراعية المستدامة كجزء فاعل في المجتمع الزراعي، كما يستهدف تقديم الإستشارات اللازمة في مجال سلامة الغذاء وجودة المعامل للحصول على منتج غذائي آمن.

واضافت مدير المعمل أن المركز يقدم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية على المستويين الدولي والمحلي حيث نفذ عدد 4 برامج دولية متخصصة لأكثر من 65 متخصص من دول عربية وأفريقية: ليبيا، العراق، سوريا، فلسطين، تنزانيا، رواندا، بتسوانا وذلك في مجالات مختلفة ومنها طرق اختبارات الكفاءة، الكشف عن السموم الفطرية في الأغذية، طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبي فى العينات الغذائية والبيئية، إختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض الجهات الخاصة في الدول العربية.

وأشارت عبداللاه إلى انه على الصعيد المحلي، نفذ المركز أكثر من 20 برنامج متخصص لجهات عديدة لأكثر من 230 متدرب منها متخصصة في مجالات طرق وأساليب سحب العينات لأعضاء غرفة الصناعات الغذائية، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، شركات إنتاج وتصدير في مجال الصناعات الغذائية من القطاع الخاص والمعامل الخاصة وباحثين من الجامعات والهيئات البحثية وجهات حكومية مثل شركات المياه والصرف الصحي كما نفذ عدد 6 برامج تدريب صيفي بمقر المعمل وفرعه بالإسماعيلية لأكثر من 200 طالب من طلاب السنوات النهائية بالجامعات المصرية لكليات الزراعة والعلوم والطب البيطري في مجال كفاءة معامل الإختبارات ونظم إدارة الجودة في معامل الاختبار واعتماد المعمل طبقاً لمتطلبات مواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017.

وقال إن المركز أيضاً درب أكثر من 60 متدرب من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمقر المعمل على "طرق وأساليب سحب العينات الغذائية لتقدير الميكروبيولوجي لمطابقتها مع الحدود القصوي"، وذلك في إطار تنفيذ خطة مركز التدريب كيوكاب وفقاً لدور المعمل في مجال سلامة الغذاء وفحص ملوثات الأغذية.

الجدير بالذكر أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، يقوم بتقديم برامج تدريبية دولية ومحلية في مجالات سلامة الغذاء وتحليل الملوثات منذ أكثر من 20 عام ساهم خلالها في رفع كفاءة وإضافة خبرات لمختصصين من دول عربية وأفريقية ومتخصصين في مصر باستخدام أحدث وسائل التدريب وأفضل الخبراء العاملين في هذا المجال، وذلك في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة وذلك عن طريق تطوير جميع أقسام المعمل وتزويدها بأحدث الأجهزة المستخدمة في مجال تحليل الملوثات في العالم وزيادة كفاءة الباحثين والمحللين بالتدريب المستمر على أحدث طرق التحليل باستقدام خبراء دوليين لتدريبهم وأيضا زيادة السعة الإستيعابية للمعمل وكل ذلك انعكس في زيادة عدد العينات الواردة للمعمل بأقسام المعمل المختلفة.

