معمل متبقيات المبيدات: تحليل أكثر من 25 ألف عينة خلال سبتمبر الماضى

كتبت أسماء نصار

كشفت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لـ مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إن إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال شهر سبتمبر الماضي، وانتهى من تحليلها وإصدار الشهادات الخاصة بها، بلغت حوالي 25 ألف عينة من السلع الغذائية من الجهات الرقابية أو العملاء.

وأكدت عبداللاه أن ذلك يأتي في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لدعم المنتجين والمصدرين، لافتة الى استكمال المعمل خطط التطوير والتحديث وتقديم الخدمات المعنى بها المعمل، فضلا عن رفع الكفاءه، وتنمية قدرات ومهارات العاملين به، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأضافت مدير المعمل أن عدد العينات التي استلمها المعمل خلال شهر سبتمبر للصادرات من السلع الغذائية تخطت 5500 عينة، كما بلغت العينات للواردات من السلع الغذائية حوالي 8500 عينة تقريبا، في حين قام المعمل بتحليل عينات سلع غذائية للعملاء بلغت 9500 عينة تقريبا، ثم تحليل عينات من الأسواق بالمحافظات في حدود 1500 عينة.

واستعرضت عبداللاه ، أبرز أنشطة المعمل فيما يتعلق بتقديم الدعم للعاملين بالقطاع الزراعي، وقطاع الصناعات الغذائية في مصر، لافتة الى أنه تم خلال سبتمبر الماضي، دعم بعض أقسام المعمل من خلال تركيب أجهزة جديدة لزيادة السعة الاستيعابية بأقسام متبقيات المبيدات، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية حيث تم تركيب وتشغيل أجهزة حديثة من نوعها بالمقر الرئيسي للمعمل بالدقي، وفرع المعمل بالإسماعيلية.

وأضافت أنه في إطارا لدور العلمي والمجتمعي للمعمل، تم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية ومشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحت عنوان: "المواد والأدوات الملامسة للأغذية بين المطلوب والممكن" بغرض مناقشة قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء الخاص بالقواعد الفنية الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء، ودور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات في تطبيق متطلبات اللائحة من خلال توفير الاختبارات المطلوبة لمصنعي هذه الأدوات ومستخدميها من شركات التصنيع الغذائي أو مصدري الخضر والفاكهة، وذلك بحضور أكثر من 80 ممثل عن شركات تصنيع المواد والأدوات الملامسه للغذاء وتصنيع المواد الغذائية.

وأوضحت أن المعمل تم تكريمه خلال مشاركته في المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية "إنجاز"، والذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبعض الوزراء السابقين والشخصيات الهامة ورجال الأعمال من المنتجين والمصدرين حيث تم تكريمه كأحد أهم شركاء النجاح في دعم وزيادة الصادرات المصنعة غذائياً من خلال ما يقدمه من خدمات تحليلية واستشارات فنية وتدريب للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية من المنتجين والمصدرين.