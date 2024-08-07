تجديد اعتماد الأيزو الدولية لمعمل مياه إمبابة بالجيزة للمرة الخامسة

كتبت – مرام محمد

اجتاز معمل محطة مياه إمبابة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الاختبارات اللازمة لتجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية "17025".

وأوضح المهندس منصور بدوي رئيس الشركة، أن تجديد الاعتماد، جاء بعد مراجعة الجهة المانحة "EGAC" متطلبات الجودة وطرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج ونظام الإدارة بالمعمل، مشيرًا إلى أن التجديد الخامس يعكس مدى الالتزام بالمعايير القياسية.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن منظومة الجودة تشهد تطورًا ملحوظًا، إذ توفر الشركة كافة سبل الدعم لتطوير تلك المنظومة من خلال استخدام أحدث الأجهزة المعملية، والوسائل التقنية، والمهمات، والمعدات، وكذا تدريب الكيميائيين والفنيين على برامج تدريبية متخصصة تهدف إلي رفع درجة كفاءة العاملين بالمنظومة.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة أمل عبدالحفيظ، نائب رئيس الشركة لقطاعات المعامل المركزية والرقابة والمتابعة، أن الشركة ماضية في تأهيل المزيد من المعامل للحصول على إعتماد الأيزو الدولية؛ بهدف الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة بمنظومة الجودة، وسعيًا إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمحافظة الجيزة، لافتةً إلى إعتماد شهادة الأيزو الدولية لمعامل: مياه الشرب بإمبابة، وجزيرة الدهب، والمعمل المركزي، ومعمل صرف صحي زنين، ومعالجة أم دينار.



