سبب وفاة محمد رحيم.. أعراض الذبحة الصدرية الظاهرة لا تتجاهلها

كتبت مروة محمود الياس

رحل عن عالمنا المطرب والملحن محمد رحيم، وكان من المقرر أن يتم شييع الجثمان من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر قبل أن يتم التأجيل.

وفاة محمد رحيم

وكان الملحن محمد رحيم قد أصيب منذ شهور بالذبحة الصدرية نقل على أثرها إلى المستشفى ليمكث أيام بالعناية المركزة، وتعافى حينها خلال وقت قصير وطمأن جمهوره فى ذلك الوقت على سلامته، وتوفى الملحن محمد رحيم صبيحة اليوم "السبت" الموافق 23 من شهر نوفمبر.

سبب وفاة محمد رحيم

والذبحة الصدرية هي مشكلة مرضية خطيرة، لا تحصل حينها عضلة القلب على ما يكفى من الدماء الجارية التي تنعشها وتكون سبب في عملها، مما يسبب تضييق شديد أو انسداد تام في الشرايين ما يؤدى إلى الإصابة بالذبحة الصدرية وأعراضها المرضية، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع هيرت المعنى بأمراض القلب.

أعراض الذبحة الصدرية

وذكر التقرير أن الذبحة الصدرية لها الكثير من العلامات والأعراض التي منها:

ألم الصدر الشديد

انقباض شديد في الصدر

حرقة بالمعدة حادة

الشعور بعسر هضم حاد أو غازات شديدة

ألم بالصدر ينتشر بالذراعين والظهر ومناطق الجسم الأخرى مفاجئ

علاج الذبحة الصدرية

علاج الذبحة الصدرية يكون بالتعامل معها كحالة طارئة يحدد فيها الطبيب طريقة التعامل السليم، من خلال وصف الأدوية أو الإجراءات للتعامل مع استرخاء الشرايين، وإمداد القلب بالدم بشكل طبيعى، يمكن وصف أدوية أخرى وفقا للحالة، من خلال أدوية خفض الدم، وتعديل معدل ضربات القلب، وغيرها من الإجراءات وفقا للحالة.