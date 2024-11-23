تحريات المباحث: لا شبهة جنائية في وفاة الملحن محمد رحيم

كتب بهجت أبو ضيف

انتهت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في وفاة الملحن محمد رحيم، حيث توصلت جهود أجهزة الأمن، بعد مناظرة الجثة، ومعاينة الشقة، إلى أنه لا توجد أي شبهة في وفاته.

وأعلنت زوجة رحيم منذ قليل عن موعد صلاة الجنازة عليه، حيث نشرت عبر صفحتها بموقع فيسبوك " صلاة الجنازة بعد العصر، بمسجد الشركة بأكتوبر، على حبيبي ونور عيني، حعيش إزاي من بعدك"

ورحل عن عالمنا المطرب والملحن محمد رحيم، وأعلنت الشاعرة نور عبد الله قائلة على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إنا لله وإنا اليه راجعون، أسألكم خير الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسعده فى الجنة ويرزق أهله وذويه الصبر والثبات والسلوان، ربنا يسعدك فى الجنة ونعيمها يا محمد جمعة مباركة، وأحر التعازى للأسرة الكريمة.

وأعلن النجم تامر حسني تأجيل جنازة الفنان محمد رحيم الذى رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، وكتب عبر ستورى حسابه على إنستجرام: "تم تأجيل صلاة جنازة الفنان محمد رحيم، صلاة الجنازة ليست اليوم وسيعلن عن موعدها أخوه الأستاذ طاهر رحيم".