تأجيل دفن جثمان الملحن محمد رحيم للحصول على "التصريح"

كتب بهجت أبو ضيف

تسببت الإجراءات القانونية التي تجريها جهات التحقيق، في تأخير دفن جثمان الملحن محمد رحيم، حيث يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة، لكشف ملابسات وفاته، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، ومن المقرر أن يتم التصريح بالدفن، عقب الانتهاء من مناظرة الجثة.

وانتقلت قوة أمنية إلى شقة رحيم، وتم إجراء معاينة، لبيان وجود آثار كسر بالنوافذ، أو بعثرة بمحتويات الشقة من عدمه، كما تم مناظرة الجثة، لبيان وجود إصابات ظاهرية بها، والتأكد من سبب الوفاة.

ورحل عن عالمنا المطرب والملحن محمد رحيم، وأعلنت الشاعرة نور عبد الله قائلة على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إنا لله وإنا اليه راجعون، أسألكم خير الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسعده فى الجنة ويرزق أهله وذويه الصبر والثبات والسلوان، ربنا يسعدك فى الجنة ونعيمها يا محمد جمعة مباركة، وأحر التعازى للأسرة الكريمة.

وأعلن النجم تامر حسني تأجيل جنازة الفنان محمد رحيم الذى رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، وكتب عبر ستورى حسابه على إنستجرام: "تم تأجيل صلاة جنازة الفنان محمد رحيم، صلاة الجنازة ليست اليوم وسيعلن عن موعدها أخوه الأستاذ طاهر رحيم".