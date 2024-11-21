الصحة النفسية تكشف 4 علامات تدل على الإصابة باضطرابات النوم

كتب وليد عبد السلام

قالت أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، إنه يتم إطلاق مصطلح اضطرابات النوم على الحالات التى يحدث فيها تغير في جودة النوم، أو توقيته، أو مدته بصورة تؤثر على قدرة الشخص على ممارسة حياته بشكل طبيعي أثناء الاستيقاظ.

وأضافت أمانة الصحة النفسية بـ وزارة الصحة: يمكن أن تكون اضطرابات النوم مستقلة أو جزء من الأعراض لاضطراب عضوى أو نفسي آخر موجود بالفعل.

وتابعت: "تؤكد جميع الدراسات العلمية على العلاقة القوية بين الأمراض العضوية والنفسية وأن النوم الجيد ضرورى".

وأردفت: "للشفاء أو للوقاية فى كلا النوعين من الأمراض يجب مراجعة الطبيب ومعظم اضطرابات النوم تتسم بحدوث واحد أو أكثر من الأعراض الأربعة التالية:"..

صعوبة الدخول في النوم أو الاستمرار في النوم.



صعوبة البقاء مستيقظا أثناء النهار.



اضطراب في إيقاع الساعة البيولوجية بشكل يؤثر على انتظام جدول نوم صحي.



وجود سلوكيات غير عادية تعيق النوم.

ويمكن أن تدل أي من العلامات السابقة على إصابتك باضطراب من اضطرابات النوم ، فإن كنت تعاني من حدوث أي من تلك الأعراض فمن الأفضل اللجوء لطبيب متخصص والحصول على المساعدة التي تحتاجها.