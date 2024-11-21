وزارة الصحة: استخدام الببرونة يسبب التهابات الأذن عند الأطفال

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" إن الرضاعة والأم مستلقاه على الجانب لا يمكن أن تسبب التهابات في الأذن للطفل.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : الرضاعة الصناعية باستخدام الببرونة هي التي تسبب التهابات الأذن عند الأطفال، بينما لا يحدث هذا الأمر في الرضاعة الطبيعية.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الرضاعة الطبيعية تقوى رابط العلاقة بين الأم والطفل، وهى ضرورة على الأقل لمدة عام لأنها تقلل فرص إصابة الأم بسرطان الثدى.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد لبن الأم للطفل الرضيع، مؤكدة أنه يحمى الطفل من الأمراض المزمنة، مثل السكر والسمنة، كما أنه يزيد من القدرات الذهنية والمعرفية للطفل ويساعد الطفل على النمو بشكل طبيعى، ويحتوى على جميع العناصر الطبيعية، كما أنه آمن وجاهز ومتوفر.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أنه كلما زادت مدة الرضاعة الطبيعية زاد التأثير الوقائى من الإصابة بالسرطان، وتطالب السيدات بالتوجه لأقرب وحدة صحية للكشف المبكر عن أورام الثدى، وكذلك الأمراض المزمنة مع تلقى العلاج مجانا.