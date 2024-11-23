أسباب السعال المستمر بعد الإصابة بنزلة البرد.. متى يجب زيارة الطبيب؟

كتب – حسام الشقويرى

السعال أمر شائع، وعادة لا يوجد سبب للقلق. فهو في العادة رد فعل منعكس يساعد على التخلص من المهيجات في مجرى الهواء. يمكن أن يحدث السعال أيضًا بسبب نزلات البرد أو الأنفلونزا أو مشاكل الجهاز التنفسي الأخرى. ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن يستمر السعال حتى بعد التعافي من نزلات البرد أو عدوى الجهاز التنفسي. قد تتساءل عما قد يعنيه هذا السعال المستمر وما إذا كانت المساعدة الطبية ضرورية. لذلك، فإن فهم الأسباب المحتملة للسعال المستمر ومعرفة متى يجب عليك زيارة الطبيب أمر ضروري لصحتك.وفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth.



معظم حالات السعال تختفى دون علاج خلال 7-10 أيام. ومع ذلك، قد يستمر السعال لدى بعض الأفراد بعد هذه الفترة. يمكن أن ينتج هذا السعال المستمر عن عوامل مختلفة، إما مرتبطة بنزلة البرد السابقة أو نابعة من حالة كامنة. بغض النظر عن السبب، من المهم طلب العلاج وزيارة الطبيب فى هذه الحالة.

بعض الأسباب المحتملة التي يجب مراعاتها:

الجسيمات الفيروسية المتبقية

هذا هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا وراء السعال المستمر بعد الإصابة بنزلة البرد. بعد الإصابة بالعدوى، من المرجح أن تظل الفيروسيات في الجهاز التنفسي، مما قد يؤدي إلى سعال مستمر. غالبًا ما يكون هذا السعال المستمر نتيجة لاستجابة الجسم الطبيعية لطرد هذه الجزيئات. وبينما يستمر الجهاز المناعي في محاربة الفيروس المتبقي، قد يؤدي الالتهاب في الحلق والمجاري الهوائية إلى تهيج مستمر، مما يؤدي إلى سعال يمكن أن يستمر لأسابيع.

التنقيط الأنفي الخلفي

يعد التنقيط الأنفي الخلفي أحد الأعراض الشائعة لنزلات البرد والحساسية والالتهابات. ويتميز بتسرب المخاط من الأنف أو الجيوب الأنفية باستمرار إلى أسفل الحلق، مما يسبب تهيجًا. وقد يستمر بعد الإصابة بنزلة البرد، مما يسبب السعال المزمن.

الحساسية

عندما يتعلق الأمر بالسعال بعد الإصابة بنزلة البرد، يمكن أن تؤدي الحساسية أيضًا إلى حدوثه، حيث يمكن للمواد المسببة للحساسية أن تهيج مجرى الهواء وتؤدي إلى حدوث ردة فعل السعال. إذا كان لديك تاريخ من الحساسية، فقد يؤدي التعرض لحبوب اللقاح أو الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة إلى تفاقم الأعراض بعد الإصابة بنزلة البرد.

ارتجاع الحمض

ومن المثير للاهتمام أن ارتداد الحمض يمكن أن يساهم أيضًا في السعال المستمر بعد الإصابة بنزلة البرد، يحدث ارتداد الحمض عندما يتراجع حمض المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى تهيج الحلق ويؤدي إلى سعال مزمن. إذا لاحظت أن سعالك يزداد سوءًا بعد تناول الطعام أو الاستلقاء، فاستشر الطبيب لعلاج أعراض الارتجاع بشكل فعال.

المهيجات البيئية

في بعض الأحيان، قد يحدث السعال بعد نزلات البرد أيضًا بسبب التعرض لمهيجات بيئية، مثل الدخان أو التلوث أو العطور القوية. يمكن أن تسبب هذه المهيجات التهابًا في مجرى الهواء، مما يؤدي إلى سعال مستمر. يمكن التحكم في الأعراض عادةً عن طريق تجنب هذه المهيجات واستخدامأجهزة تنقية الهواء.

ضعف الجهاز المناعي

يمكن أن يؤدي ضعف جهاز المناعة، سواء بسبب ظروف صحية كامنة أو أدوية، إلى تأخير التعافي من نزلات البرد والمساهمة في ظهور أعراض مزمنة مثل السعال. إذا كان جهاز المناعة لديك ضعيفًا، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى أو الالتهابات. لذلك، استشر الطبيب إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف واحصل على العلاج اللازم.

علامات تستدعي زيارة الطبيب عند الإصابة بالسعال المستمر

السعال بعد البرد



يشير الخبراء الى أهمية التمييز بين السعال غير المؤذي والسعال الخطير. ولتحديد ما إذا كان السعال غير مؤذٍ أو قد يشير إلى حالة أكثر خطورة، يجب مراعاة عدة عوامل: المدة (خاصة إذا استمر لأكثر من 8 أسابيع)، والشدة (إذا كان يعطل النوم أو الأنشطة اليومية)، والخصائص المحددة (مثل الكحة الدموية أو الصفير).

بالإضافة إلى ذلك، انتبه إلى الأعراض المصاحبة مثل الحمى أو ألم الصدر أو صعوبة التنفس، مع الأخذ في الاعتبار أي حالات طبية سابقة، مثل أمراض الرئة أو الربو.

