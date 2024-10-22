الأسباب الشائعة للسعال الحاد وطرق الوقاية والعلاج

كتب – حسام الشقويرى

يساعد السعال في تنظيف مجرى الهواء لديك، و تشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للسعال الذي لا يمكن السيطرة عليه نزلات البرد والتهاب الأنف التحسسي والربو وفيروس كورونا المستجد، ويمكنك عادةً الحد من السعال الذي لا يمكن السيطرة عليه في المنزل. يمكن أن يساعد شرب الكثير من السوائل واستنشاق البخار في تخفيف نوبة السعال وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

الأسباب الشائعة للسعال الحاد

التهاب الأنف التحسسي

التهاب الأنف التحسسي ( الحساسية الموسمية ) هو رد فعل لمسببات الحساسية. تشمل مسببات الحساسية الشائعة الغبار ووبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح. يتفاعل جهازك المناعي بشكل مبالغ فيه مع هذه المواد غير الضارة ويطلق مواد كيميائية تسمى الهيستامين. يسبب هذا التفاعل أعراضًا مثل السعال والعطس. قد تعاني من سيلان الأنف أو احتقانه والتهاب الحلق ودموع العين.

مرض فيروس كورونا

كوفيد-19 هو مرض تنفسي يسببه فيروس سارس-كوف-2. تشمل الأعراض الشائعة السعال والحمى والتهاب الحلق وضيق التنفس. يصاب بعض الأشخاص بكوفيد-19 بدون أعراض، أي أنهم لا يعانون من أي أعراض.

الأنفلونزا

الأنفلونزا ، أو الزكام، مرض تنفسي يسببه فيروس الأنفلونزا. تشمل الأعراض عادة السعال وآلام الجسم والحمى وسيلان الأنف أو احتقانه. الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالإسهال والقيء من البالغين.

التهاب رئوي

قد يشير السعال أحيانًا إلى مرض أكثر خطورة. يمكن أن تتطور الالتهاب الرئوي عندما تنتشر عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية إلى رئتيك. تتسبب العدوى في امتلاء الحويصلات الهوائية بالصديد، مما يجعل التنفس صعبًا. قد ينتج عن السعال مخاط أخضر أو أصفر أو يحتوي على دم.



عدوى الجهاز التنفسي العلوي

تؤثر عدوى الجهاز التنفسي العلوي على مجاري الهواء العلوية. وتشمل بعض عدوى الجهاز التنفسي العلوي الأكثر شيوعًا نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية .

قد يتسبب أحد الفيروسات العديدة في الإصابة بنزلة برد شديدة العدوى. وقد تعاني من سعال خفيف مصحوب بنزلة برد.

كيفية علاج السعال



قد تساعد بعض العلاجات المنزلية في تخفيف السعال الذي لا يمكن السيطرة عليه. من المهم الاستمرار في العلاجات التي يصفها لك مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من حالة صحية مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

حاول استخدام بعض هذه العلاجات المنزلية لوقف السعال:

القهوة: الكافيين هو موسع للشعب الهوائية، وهذا يعني أنه يساعد على فتح مجاري الهواء لديك.

قطرات السعال: يمكن أن تساعد في علاج السعال الجاف أو المزعج.

الترطيب: شرب الكثير من الماء يساعد على تخفيف المخاط في الحلق، مما يجعل من السهل السعال.

الأدوية: تساعد أدوية السعال ، مثل مزيلات الاحتقان على التخلص من سيلان الأنف أو احتقانه والتنقيط الأنفي الخلفي.

الاستحمام بالبخار: يساعد الاستحمام بالماء الساخن أو استنشاق البخار من وعاء من الماء الساخن على إذابة المخاط، مما يجعل من السهل السعال.

الرضع والأطفال الصغار

لا تعطِ الرضع والأطفال الصغار أقراص السعال لأنها قد تشكل خطر الاختناق. كما يجب عليك التحدث إلى الطبيب قبل إعطاء أدوية السعال للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات. قد يكون العسل بنفس فعالية أدوية السعال عند الأطفال. يمكن أن يساعد هذا السائل السميك والحلو في تهدئة السعال وتخفيفه.

كيفية منع نوبة السعال



يمكنك عادةً منع نوبة السعال عن طريق علاج السبب الكامن وراءها. يمكنك منع السعال المرتبط بالحساسية، على سبيل المثال، عن طريق تجنب المواد المسببة للحساسية . ابق في الداخل إذا كانت مستويات حبوب اللقاح مرتفعة، وأغلق النوافذ، واستحم بعد الخروج. استخدم أغطية عث الغبار للوسائد والمراتب، واحتفظ بالحيوانات الأليفة في غرف منفصلة، واستخدم جهاز تنقية الهواء.