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كيف أستطيع تحسين نومى؟.. أمانة الصحة النفسية تجيب

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:30 ص
كيف أستطيع تحسين نومى؟.. أمانة الصحة النفسية تجيب تحسين جودة النوم - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات تحسين النوم، وتابعت: "قد يستلزم علاج الأرق المزمن أدوية تساعد على النوم الموصوفة من طبيب متخصص، لكن أولى الخطوات للكثير من الأشخاص تكون بممارسة نمط حياة صحي والحفاظ على عادات النوم الصحي".

واستكملت: الالتزام بتلك العادات يخفف من أعراض الأرق ويساعد على تحسين جودة النوم، حيث تتضمن عادات النوم الصحي النقاط التالية:

- حاول الحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم.

- حاول الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم حتى بالإجازات.

- حدد ميعاد ذهابك للنوم باكر بما يكفى لتحصل على 8-7 ساعات من النوم.

- لا تذهب للفراش إلا إذا كنت نعسان بالفعل.

- استخدم فراشك للنوم فقط.

- إذا لم تستطع النوم بعد 20 دقيقة، غادر الفراش وقم بعمل نشاط هادئ بدون التعرض لضوء ساطع.. من المهم عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية على الأقل 30 دقيقة قبل النوم.

- الحد من القيلولة أو التوقف عنها تماماً، خاصة فى وقت متأخر من النهار.

- حافظ على نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام خلال اليوم.

- تجنب استخدام الكافيين (القهوة) في المساء.

- تجنب الوجبات الدسمة فى وقت متأخر من الليل.







وزارة الصحة

النوم

ممارسة الرياضة

استخدام الاجهزة الالكترونية

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