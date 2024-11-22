كيف أستطيع تحسين نومى؟.. أمانة الصحة النفسية تجيب

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات تحسين النوم، وتابعت: "قد يستلزم علاج الأرق المزمن أدوية تساعد على النوم الموصوفة من طبيب متخصص، لكن أولى الخطوات للكثير من الأشخاص تكون بممارسة نمط حياة صحي والحفاظ على عادات النوم الصحي".
واستكملت: الالتزام بتلك العادات يخفف من أعراض الأرق ويساعد على تحسين جودة النوم، حيث تتضمن عادات النوم الصحي النقاط التالية:
- حاول الحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم.
- حاول الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم حتى بالإجازات.
- حدد ميعاد ذهابك للنوم باكر بما يكفى لتحصل على 8-7 ساعات من النوم.
- لا تذهب للفراش إلا إذا كنت نعسان بالفعل.
- استخدم فراشك للنوم فقط.
- إذا لم تستطع النوم بعد 20 دقيقة، غادر الفراش وقم بعمل نشاط هادئ بدون التعرض لضوء ساطع.. من المهم عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية على الأقل 30 دقيقة قبل النوم.
- الحد من القيلولة أو التوقف عنها تماماً، خاصة فى وقت متأخر من النهار.
- حافظ على نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام خلال اليوم.
- تجنب استخدام الكافيين (القهوة) في المساء.
- تجنب الوجبات الدسمة فى وقت متأخر من الليل.
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