استشاري يحذر: قلة نومك تؤثر على قلبك ونصائح لتحسين النوم

كتبت فاطمة خليل

هل تساءلت يومًا عن العلاقة بين نومك الصحي وصحة قلبك؟ قد يبدو الأمر غريبًا للبعض، لكن أكدت الدراسات وجود ارتباط وثيق بين جودة النوم وأمراض القلب.

قال الدكتور سليمان بلال، استشاري الحالات الحرجة للقلب بمستشفى قصر العيني، إن النوم الصحى أهم طرق تعزيز صحة قلبك لهذه الأسباب:

1. تنظيم ضغط الدم: النوم الجيد يساعد على تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2. تحسين مستويات الكوليسترول: النوم الكافي يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين وجلطات القلب والمخ.

3.تقليل الالتهابات: النوم يساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، والتي تلعب دورًا هامًا في تطور أمراض القلب والشرايين.

4. تحسين حساسية الأنسولين: النوم الجيد يحسن حساسية الجسم للأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

5. تقليل التوتر: النوم يساعد على تقليل مستويات هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، والذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

كيف تؤثر قلة النوم على القلب؟

تابع الدكتور سليمان بلال، استشارى القلب قائلاً أن قلة النوم تؤثر على القلب بالطرق التالية:

* زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية: الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية.

* زيادة خطر السمنة: قلة النوم تزيد من الشهية وتقلل من معدل حرق السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

* زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب: الاكتئاب يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وقلة النوم يمكن أن تساهم في تفاقم الاكتئاب.

نصائح لتحسين نوعية النوم

وقدم الدكتور سليمان بلال مجموعة نصائح لتحسين نوعية النوم:

* الحفاظ على روتين نوم منتظم: حاول الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم.

* تجنب الكافيين والنيكوتين والكحول قبل النوم: هذه المواد يمكن أن تؤثر على جودة نومك.

* ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: ولكن تجنب ممارسة التمارين القوية قبل النوم مباشرة.