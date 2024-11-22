اليوم السابع
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ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:09 م
ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات حبس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أحمد حسني

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة)، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).

قدرت أعمال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







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شركات

الداخلية

عملة




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