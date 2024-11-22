السفير اللبنانى: نشكر مصر لوقوفها إلى جانب بلادنا سياسيا ودبلوماسيا

كتب محمد الأحمدى

قال السفير على الحلبى السفير اللبنانى فى مصر إنه يتقدم بالشكر للكنيسة المارونية على تنظيم صلوات من أجل استقلال لبنان، مؤكدا أن هذه الذكرى تذكرنا بالصلاة من أجل بلادنا بسبب ما يعانيه على مو العصور.

وأضاف خلال كلمته بصلوات الكنيسة المارونية من أجل سلام لبنان أن العدوان الإسرائيلى الغاشم على لبنان نتج عنه مليون ونص نازح داخل الأراضى اللبنانية، وقد مد اللبنانيون يد العون لإخوانهم فى الوطن.

وذكر أنه يشكر مصر على وقوفها إلى جانب لبنان سياسيا ودبلوماسيا لإرسالها طائرات محملة بالمساعدات ودعم الدول الشقيقة والصديقة، موضحا أن لبنان سيعود شامخا حريا أبيا فى القريب العاجل.