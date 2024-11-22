الكنيسة المارونية تقيم صلوات لسلام لبنان فى ذكرى الاستقلال بحضور السفير

كتب: محمد الأحمدى

تنظم الأن الكنيسة المارونية يوم صلاة من أجل سلام لبنان، والذى يوافق ذكرى استقلال لبنان، حيث ذكرت الكنيسة أن البابا يوحنا بولس الثانى وصفه بوطن رسالة حرية وعيش مشترك للشرق والغرب.

وتقيم الكنيسة المارونية قداس بحضور المطران جورج شيحان والأباء الكهنة والرهبان والراهبات وأبناء الإبروشية، وذلك برعاية السفير على الحلبى سفير لبنان في مصر، من أجل أن يتحقق السلام في لبنان وطن الأرز وفى العالم.



ويدأ الاحتفال بالقداس الإلهى ويليه فقرة فنية في حب لبنان تحييها الفنانة منال نعمة بباقة من الأغانى والأناشيد الوطنية.