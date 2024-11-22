اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:00 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه غسيل أموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي- أحمد حسني

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى).

 

قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (20 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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حوادث

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