اضطراب الوسواس القهري عند الأطفال.. الأعراض وطرق العلاج

كتب – حسام الشقويرى

قد يصاب الأطفال باضطراب الوسواس القهري (OCD) عندما تتكرر الأفكار غير المرغوب فيها - والسلوكيات التي يشعرون أنهم مضطرون إلى القيام بها بسبب هذه الأفكار، أو تستغرق الكثير من الوقت (أكثر من ساعة في اليوم) أو تتداخل مع أنشطتهم أو تجعلهم منزعجين للغاية. تسمى الأفكار الهواجس. تسمى السلوكيات القهرية، وفقا لما نشره موقع children-mental-health.

العلامات والأعراض



ـ يعني اضطراب الوسواس القهري وجود هواجس أو سلوكيات قهرية أو كليهما. وقد يشمل ذلك:

ـ الأفكار أو الدوافع أو الصور غير المرغوب فيها التي تحدث مرارًا وتكرارًا والتي تسبب القلق أو الضيق.

ـ التفكير في شيء ما أو قوله مرارًا وتكرارًا (على سبيل المثال، العد أو تكرار الكلمات مرارًا وتكرارًا بصمت أو بصوت عالٍ).

ـ القيام بشيء ما مرارًا وتكرارًا (على سبيل المثال، غسل اليدين، أو وضع الأشياء في ترتيب معين، أو التحقق من نفس الأشياء مرارًا وتكرارًا، مثل التحقق من قفل الباب).

ـ القيام بشيء ما مرارًا وتكرارًا وفقًا لقواعد معينة يجب اتباعها بدقة للتخلص من الهوس.

ـ يرتكب الأطفال سلوكيات قهرية لأنهم يشعرون بأن هذه السلوكيات ستمنع حدوث أشياء سيئة أو ستجعلهم يشعرون بتحسن. ومع ذلك، لا يرتبط السلوك عادة بالخطر الفعلي لحدوث شيء سيء، أو يكون السلوك متطرفًا، مثل غسل اليدين عدة مرات في الساعة.

ـ لا يُعرف على وجه التحديد سبب إصابة بعض الأطفال باضطراب الوسواس القهري. ومن المرجح أن يكون هناك مكون بيولوجي وعصبي، كما يعاني بعض الأطفال المصابين باضطراب الوسواس القهري من متلازمة توريت أو اضطرابات التشنج اللاإرادي الأخرى .

علاج اضطراب الوسواس القهري



ـ الخطوة الأولى في العلاج هي التحدث مع مقدم الرعاية الصحية لترتيب التقييم.

سيحدد التقييم الشامل الذي يقوم به أخصائي الصحة العقلية ما إذا كان القلق أو الضيق ينطوي على ذكريات حدث مؤلم حدث بالفعل، أو ما إذا كانت المخاوف مبنية على أفكار أو معتقدات أخرى.

يجب على أخصائي الصحة العقلية أيضًا تحديد ما إذا كان الشخص المصاب باضطراب الوسواس القهري يعاني من اضطراب التشنج العصبي الحالي أو الماضي .قد يحدث أيضًا القلق أو الاكتئاب والسلوكيات المشاغبة مع اضطراب الوسواس القهري.

يمكن أن تشمل العلاجات العلاج السلوكي المعرفي والأدوية.



يساعد العلاج السلوكي المعرفي الطفل على تحديد الأفكار السلبية والتعامل معها. كما يتضمن تعريض الأطفال لمخاوفهم تدريجيًا في بيئة آمنة؛ وهذا يساعدهم على تعلم أن الأشياء السيئة لا تحدث حقًا عندما لا يقومون بالسلوك، مما يقلل في النهاية من قلقهم.

يمكن أن يكون العلاج المعرفي السلوكي وحده فعالاً بالنسبة لغالبية الأطفال الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري، ولكن يتم علاج بعض الأطفال بمزيج من العلاج السلوكي والأدوية.

يمكن للعائلات والمدارس مساعدة الأطفال على إدارة التوتر من خلال كونهم جزءًا من عملية العلاج وتعلم كيفية الاستجابة بشكل داعم دون التسبب عن طريق الخطأ في زيادة احتمالية حدوث الهواجس أو القهريات مرة أخرى.

