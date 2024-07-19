أعراض الوسواس القهرى وكيفية التعامل معه

كتبت فاطمة ياسر

الوسواس القهري هو حالة صحية عقلية تتعلق بشكل أساسي بالهواجس والسلوكيات القهرية، فالهواجس هي أفكار أو مخاوف متطفلة تعرف أنها خاطئة ولكنك لا تزال غير قادر على التخلص منها، ومن ناحية أخرى، فإن السلوكيات القهرية هي سلوكيات متكررة يشعر الناس أنهم ملزمون بأدائها.

ووفقا لموقع healthshots، فغالبًا ما يُساء فهم اضطراب الوسواس القهري على أنه حالة طبية مرتبطة بشكل أساسي بالهوس بالحفاظ على الأشياء نظيفة، وغالبًا ما يمر الأشخاص المصابون باضطراب الوسواس القهري باضطرابات عاطفية، مما يؤدي إلى أفكار تدخلية، و إنه أكثر من مجرد أن تكون أنيقًا ومنظمًا. قد يشعر المرء بالعجز ضد المطالب غير العقلانية لعقله والتي قد تبدو غير منطقية لنفسه وللآخرين.

أعراض الوسواس القهري

تتميز هذه الحالة بوجود هواجس أو سلوكيات قهرية أو كليهما، وتتضمن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لاضطراب الوسواس القهري ما يلي:

-الهواجس

الوساوس القهرية هي أفكار أو رغبات مستمرة وغير سارة تتكرر. يمكنك محاولة تجاهلها أو استخدام سلوك طقسي للتخلص منها. عادة، تتداخل هذه الوساوس مع قدرتك على التركيز أو أداء مهام أخرى لأنها قد تكون مستمرة أو يصعب تجاهلها. تشمل الموضوعات الشائعة للوسواس ما يلي:

الخوف من التلوث.

الشكوك حول السلامة أو الضرر.

الحاجة إلى النظام أو التناسق.

الأفكار العدوانية أو المحرمة.

المخاوف بشأن القضايا الأخلاقية أو الدينية.

-القهر

السلوكيات المتكررة أو الأفعال العقلية هي جزء من اضطراب الوسواس القهري، وهي غالبًا ما تكون استجابة لهوس. وقد توفر شعورًا بالراحة للمريض ولكنها لن تساعده في المستقبل. وقد تتجلى بطرق تتجاوز المنطق. قد تعاني مما يلي:

الغسيل والتنظيف.

غسل اليدين.

التحقق من الأقفال أو الأجهزة مرة أخرى.

عد الكلمات أو تكرارها.

ترتيب العناصر بطريقة معينة.



قد تتقلب أعراض اضطراب الوسواس القهري بمرور الوقت، وقد تؤدي الأحداث المجهدة إلى تفاقمها. وإذا تُرِكَت هذه الأعراض دون علاج، فإنها تستمر وتصبح مزمنة، لذا فإن العلاج أمر لا بد منه.

أسباب الوسواس القهري

السبب الدقيق لهذه الحالة غير معروف تمامًا، لكن بعض النظريات تشير إلى أن ما يلي قد يؤدي إلى ظهور اضطراب الوسواس القهري:

-الوراثة.

-تغيرات في وظائف المخ.

-اختلال التوازن في الرسل الكيميائية في الدماغ أو النواقل العصبية.

-صدمة أو إساءة معاملة الأطفال.

-يمكن أن تؤدي بعض سمات الشخصية مثل التصلب الشديد ومحاولة أن تكون مثاليًا إلى إثارة اضطراب الوسواس القهري.

-قد تتطور مخاوف غير مبررة وسلوكيات قهرية بسبب مشاهدة شخص ما من حولك.

-قد يعاني الشخص الذي يعاني من اضطراب في الصحة العقلية مثل الاكتئاب أو تعاطي المخدرات من اضطراب الوسواس القهري.

كيفية التعامل مع أعراض الوسواس القهري؟

لإدارة والسيطرة بشكل فعال على الأعراض المرتبطة باضطراب الوسواس القهري، قد يحتاج المرء إلى مجموعة من الاستراتيجيات، كما اقترح الخبير:



-تعديل نمط الحياة مثل تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على الفواكه والخضروات والبروتين الخالي من الدهون والحبوب الكاملة والمكسرات.



-الأدوية التي يوصي بها الخبير للسيطرة على الأعراض.



-العلاج السلوكي المعرفي (CBT) هو أحد أشكال العلاج النفسي الذي يمكن أن يساعد في السيطرة على الأعراض غير المرغوب فيها.



-يمكن أن تساعد ممارسة اليقظة الذهنية على تهدئة عقلك وإدارة القلق الناجم عن أعراض اضطراب الوسواس القهري.



-تتضمن تمارين التنفس العميق التركيز على نمط تنفسك لمدة تزيد عن 5 إلى 10 دقائق دون تشتيت انتباهك بأفكار أو مشاعر أخرى. يمكن أن يساعدك هذا على البقاء هادئًا حتى في المواقف العصيبة والصعبة.



-إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 إلى 40 دقيقة على الأقل أمر مهم للحفاظ على هدوء عقلك ولياقتك وصحتك.

مب

-احصل على 8 ساعات على الأقل من النوم بانتظام لإدارة أعراض هذه الحالة.

