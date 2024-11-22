أفضل نمط حياة لصحة القلب وفحوصات مهمة

كتبت فاطمة ياسر

الحفاظ على صحة القلب يتطلب نهجًا متعدد الأوجه، للحد من تعرضه للإصابة بالأمراض، حيث يشمل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي للقلب، وإدارة دقيقة لعوامل الخطر المختلفة، والمتابعة الدورية في حالة وجود تاريخ عائلي، وذلك وفقا لموقع indianexpress.

أكد التقرير،أن تجنب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي للقلب يعد من النصائح الهامة، فلا يجب اتباع نمط حياة خامل أو تناول نظام غذائي غير صحي، فمعظم مشاكل القلب تنبع من قلة النشاط البدني والأكل غير الصحي.

وأشار التقرير إلى ضرورة ممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا والتركيز على نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعمل على تقوية القلب وتحسين الدورة الدموية، وتساعد على تنظيم الوزن وضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وإلى جانب اتباع نظام غذائي صحي للقلب غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، فممارسة التمارين الرياضية تدعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض نسبة الكوليسترول السيئ ومنع تراكم الترسبات.

كما أن عدم أخذ العلاجات في حالة وصفها يعد من الأمور المضرة لصحة القلب، وتعرضك لخطر الإصابة بالسكري، فرفض الأدوية الوقائية المثبتة مثل أدوية ضغط الدم، أو مثبطات SGLT2، والتي أثبتت فعاليتها في الوقاية من قصور القلب وتحسين صحة القلب، تعد عامل خطر.وتجاهل التاريخ العائلي لمرضي القلب يعد من الأمور الخطر علي الصحة العامة، ويتسبب في التعرض للكثير من المضاعفات.

فالتاريخ العائلي قد تؤثر بالفعل على خطر الإصابة بأمراض القلب ، مما يستلزم الفحص المبكر والتدابير الاستباقية. كما أن إهمال النوم وإدارة التوتر، يؤثران علي صحة القلب ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والمساهمة في الإصابة بأمراض القلب.

والتدخين يضر بالأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض، بينما يؤدي تناول الكحول إلى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.وحث التقرير على ضرورة القيام ببعض الفحوصات الصحية المنتظمة ، ومراقبة ضغط الدم والكوليسترول، والحفاظ على وزن صحي.