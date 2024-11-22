أستاذ أورام: الذكاء الاصطناعى يساعد الأطباء فى كتابة الأبحاث العلمية

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة دينا سالم أستاذ علاج الأورام وسكرتير عام مؤتمر مستشفى الأورام بـ طب عين شمس المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه ضمن فاعليات الموتمر تم عقد ورشه عمل عن دور الذكاء الصناعي في البحث العلمي، موضحة، إنه يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الباحثين و الأطباء في كتابة الأوراق البحثية والمقالات العلمية من خلال توليد الأفكار وتوفير المعلومات ذات الصلة.

وقالت، يعتبر الذكاء الاصطناعي أداة قوية يمكن أن تحدث ثورة في مجال البحث العلمي، ومع ذلك، يجب استخدامه بحذر وبالتعاون مع الخبراء في المجالات المختلفة.



وأوضحت، إن جلسات المؤتمر ناقشت العلاجات الحديثه المختلفة من علاجات جينية ومناعية والمستخدمه في علاج أورام الثدي والرئة والجهاز البولي، وتم مناقشه الأوراق البحثية المختلفة والتوصيات والإرشادات العالمية فى علاج السرطان.



يذكر، إن المؤتمر عقد على مدى يومين بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد القومى للأورام، والدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان.

