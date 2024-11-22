نائب عميد معهد الكبد: إجراء عمليات السمنة بدعم من مبادرة حياة كريمة

كتبت أمل علام

قال الدكتور على حسين استشارى الجراحة وجراحات السمنة نائب عميد المعهد القومى للكبد والأمراض المتوطنة، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، إن مرض السمنة يعد من أخطر أمراض العصر الحديث حيث تؤثر على جميع أعضاء الجسم، وتؤدى إلى الإصابة بالأمراض كالضغط والسكرى وأمراض القلب.

وأضاف، إنه يتم إجراء عمليات السمنة بالمعهد القومى بالكبد وذلك لأن مرض السمنة يؤدى إلى الاصابة بمرض الكبد الدهنى، ويمكن أن يسبب أورام خبيثة بالكبد لذلك نقوم بإجراء عمليات السمنة بالمعهد بدعم من مؤسسة حياة كريمة حيث تم إجراء العديد منها على نفقة مبادرة حياة كريمة.



وأوضح، إن هناك عدة أنواع من عمليات السمنة مثل تكميم المعدة بالمنظار، وتحويل المسار المصغر، وهى عمليات آمنة بنسبة كبيرة مشيرا إلى أن بعض فئات من المرضى يحظر إجراء مثل هذه العمليات لهم لأنها لا تفيد المريض وفى نفس الوقت قد تسبب مضاعفات، مثل مرضى سكر النوع الأول، ومرضى تليف الكبد، أو مرضى الأورام.

وأشار على هامش المؤتمر الدولى للمعهد القومى للكبد الذى اختتمت أعماله مؤخرا بالقاهرة، إلى انه يمكن لعمليات السمنة أن تفيد مرضى القلب وسكر النوع الثانى والمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ومشاكل العظام.

وأوضح انه تم إجراء عملية لمريض يعانى من سمنة مفرطة كان وزنه 260 كجم وتم إجراء العملية بنجاح بالمنظار وخرج المريض من المستشفى بعد يومين من الجراحة، وحاليا المريض يتمتع بصحة جيدة وقد فقد حوالى 40 كجم من وزنه خلال 3 شهور، موضحا انه أحيانا قد تحدث مضاعفات للمريض بعد إجراء الجراحة لأنه لا يتابع التغذية السليمة بعد إجراء الجراحة.