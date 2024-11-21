رئيس جامعة عين شمس: مستشفى الأورام توفر الأدوية مجانا لجميع المرضى

كتبت أمل علام

قال الدكتور ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، خلال مؤتمر مستشفى الأورام بطب عين شمس المنعقد حاليا بالقاهرة، إن هناك نقلة نوعية فى مجال الكشف المبكر للأورام ورفع المستوى الصحى للمواطنين، ونوفر العلاج مجانا للمرضى، وكان لمستشفى الأورام بطب عين شمس مشاركة فاعلة فى جميع المبادرات الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام، وكان لها الريادة فى البحث العلمى، مضيفا، أتوجه بالشكر للقائمين على المؤتمر للاهتمام بمناقشة أورام الثدى والرئة وجميع أنواع الأورام الأخرى والعلاج الاشعاعى.

وأوضح، إن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات مجانية للمريض المصرى، وتعتبر مستشفى الأورام بطب عين شمس من المستشفيات الرائدة فى مجال علاج السرطان.

من جانبه أكد الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، خلال المؤتمر، إن هناك تطورا كبيرا فى مجال الأورام منذ 20 عاما وحتى الآن، موضحا، إن مريض الأورام يدخل فى نظام دقيق فى مستشفى الأورام بطب عين شمس، حيث أصبح المسئول عنه فريق طبى متكامل وأصبحت مستشفى الأورام بطب عين شمس مدرسة يحكمها نظام وهذا ما انعكس بقوة فى علاج المرضى.

وقال، إن الفترة القادمة سيحدث تطويرا كبيرا في علاج الأورام، وسيتم توفير جميع أدوية الأورام مضيفا، " مفيش دواء يحتاجه مريض الأورام مش موجود فى مستشفى الأورام بطب عين شمس" موضحا إن مستشفى الأورام بطب عين شمس مشاركة فى جميع المبادرات الرئاسية.

