وظائف للمهندسين.. وزارة العمل تعلن 310 فرص عمل بمرتبات تصل 20 ألف جنيه

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل، عن توافر 310 وظائف ، بأحد شركات المقاولات بالتجمع الأول، بوظائف للحاصلين على بكالوريوس الهندسة، وأصحاب المؤهلات المتوسطة، بمرتبات تصل إلى 20 ألف جنيه، وذلك ضمن جهود الوزارة للحد من البطالة بين الشباب وتوفير فرص العمل.

وتتضمن تلك الوظائف: وهى:

(1) الحاصلين على بكالوريوس هندسة:-

يشترط أن تتراوح أعمار الراغبين فى التقديم على تلك الوظائف أن تتراوج أعمارهم بين 25 إلى 40 سنة، ومطلوب :

- 10 تابع مهندس ميكانيكا قوى، خبرة 3 : 5 سنوات، راتب 10000 : 12000 جنيه.

- 10 مهندس أول ميكانيكا قوى، خبرة 10 سنوات، راتب 14000: 20000 جنيه.

- 10 مهندس كهرباء قوى، خبرة 3: 5 سنوات، راتب 10000 : 12000 جنيه.

- 10 مهندس أول كهرباء قوى، خبرة 10 سنوات، راتب 14000 :20000.

- 10 مهندس كهرباء تيار خفيف، خبرة 3: 5 سنوات، راتب 10000: 12000.

- 10 مهندس أول كهرباء تيار خفيف، خبرة 6: 10 سنوات، راتب 14000 : 20000 جنيه.

(2) للحاصلين على مؤهل متوسط صناعي:

يشترط أن تتراوح أعمار الراغبين فى التقديم على تلك الوظائف أن تتراوح أعمارهم بين 16 : 25 سنة، ووجود خبرة 2:0 سنة أو حديث التخرج مؤهل متوسط صناعى، ومطلوب:

- 25 مساعد فنى كهرباء، راتب 6 آلاف جنيه.

- 25 مساعد فنى ميانيكا، راتب 6 آلاف جنيه.

- 25 مساعد فنى سباكة، راتب 6 آلاف جنيه.

- 25 مساعد فنى تيار خفيف، راتب 6 آلاف جنيه.

- 25 مساعد فنى تحكم آلى، راتب 6 آلاف جنيه.

- 25 مساعد فنى كهرباء BMS.، راتب 6 آلاف جنيه.

(3) مؤهل متوسط:

يشترط أن تتراوح أعمار الراغبين فى التقديم على تلك الوظائف أن تتراوح أعمارهم بين 30 : 40 سنة، ووجود خبرة 10 : 15 سنة، ومطلوب:

- 10 مشرف ميكانيكا، الراتب: 15000 جنيه.

- 10 مشرف كهرباء وتحكم، الراتب: 15000 جنيه.

- 10 مشرف تكيف وتبريد، الراتب: 15000 جنيه.

- 10 مشرف سباكة وصرف صحى، الراتب: 15000 جنيه.

- مشرف كهرباء تيار خفيف، الراتب: 15000 جنيه.

(4) مؤهل متوسط صناعى 3 سنوات:

يشترط أن تتراوح أعمار الراغبين فى التقديم على تلك الوظائف أن تتراوح أعمارهم بين 25 : 40 سنة، ووجود خبرة 8 : 12 سنة، ومطلوب:

- 10 مراقب ميكانيكا، الراتب : 8000 جنيه.

- 10 مراقب كهرباء وتحكم، الراتب: 8000 جنيه.

- 10 مراقب تكيف وتبريد، الراتب: 8000 جنيه.

- 10 مراقب سباكة وصرف صحى، الراتب: 8000 جنيه.

- 10 مراقب كهرباء تيار خفيف، الراتب: 8000 جنيه.

ويتم التقديم على هذه الوظائف خلال شهر نوفمبر 2024، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على الإنترنت.