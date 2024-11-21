وزارة التعليم: المدارس الثانوى ملزمة بتسليم طلاب أولى ثانوى أجهزة التابلت

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى دور ومهام المدارس الثانوى العام، موضحة أنه تتولى كل مدرسة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية التابعة لها تحديد أعداد الطلاب والفئات المستهدفة والخطة الزمنية للاستلام والموعد المحدد للاستلام و يتم إيفاد مندوب المدرسة المفوض والمعتمد من المدرسة لاستلام الأجهزة المشار إليها من مخازن الإدارة التعليمية، ومعه كافة المستندات المطلوبة للاستلام، وفقا للتنسيق المسبق بين كل مدرسة مع الإدارة التعليمية التابعة لها.

وشددت الوزارة على أن تتولى كل مدرسة مسئولية توزيع الأجهزة المشار إليها على كل من الطلاب الفئات المستهدفة الأخرى التابعين لها، وذلك وفقا للإجراءات الآتية: بالنسبة للطلاب يلتزم ولى الأمر، وكذا الطالب ذاته بالتوقيع على النموذج المحدد لاستلام الجهاز المشار إليه، بمقتضى إقرار بالاستلام يُوقع عليه كل منهما، وفقا للنموذج المرفق.

وبالنسبة الفئات المستهدفة الأخرى: يلتزم بالتوقيع على النموذج الموحد لاستلام الجهاز المشار إليه، بمقتضى إقرار يوقع عليه وفقا للنموذج المرفق، و تلتزم كل مدرسة مستهدفة بحفظ أصل نموذج الاستلام لكل من الطالب - الفئات المستهدفة الأخرى) في الملفات الخاصة بذلك، والمحفوظة بالمدرسة، ويُعتبر هذا النموذج ( عهدة ذات قيمة على المدرسة والعاملين بشئون الطلاب والمعلمين، وأى فقد للنموذج يُسأل المتسبب عنه تأديبيا، وجنائيا، ومدنيا.



