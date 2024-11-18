3 فئات من طلبة أولى ثانوى لن يحصلوا على أجهزة التابلت وامتحاناتهم ورقية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن هناك 3 فئات لن تحصل على أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام، وهم طلاب المنازل والخدمات بالمدارس الرسمية وأيضا طلاب المدارس الخاصة، مشددة على أن هؤلاء الطلاب يؤدون امتحاناتهم ورقيا فى السنوات الدراسية المختلفة بالصفوف الأول والثانى والثالث الثانوي العام، موضحة أن الطلاب النظاميين بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والقوميات بأولى ثانوى يحصلون على أجهزة التابلت وبدأت المديريات فى استلام الأجهزة تمهيدا لتوزيعها على الطلاب.

وشددت الوزارة إلى أهمية توقيع الطالب وولى أمره على إقرار عند استلام التابلت ، موضحة أن ولي الأمر يوقع على إقرار أنه يتم تسليم الجهاز مرة أخرى بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة، وأن يتم الحفاظ عليه دون العبث أو التلف أو الفقد.

وينص نموذج إقرار استلام جهاز تابلت (الطالب، وولى أمره) الثانوي العام التابعة للإدارة التعليمية :بأن نجلى قد تسلم جهاز حاسب آلي لوحي (تابلت) مسلسل رقم IMEI ، والتزم أنا ونجلى بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، وفى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أكون ملتزما بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، كما التزم بتكاليف صيانته في حالة حدوث أي أعطال يكون نجلي قد تسبب فيها على نفقتي الخاصة، وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة الشركة سامسونج بجمهورية مصر العربية، وأتعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز صيانة الوكيل المعتمد.

وأتعهد بتسليم جهاز التابلت متى انتهى قيد نجلي بـ المرحلة الثانوية بأي سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره ، مع التوقيع وكتابة التاريخ وبيانات الطالب والرقم القومي ولى أمر الطالب والتوقيع والرقم القومي.