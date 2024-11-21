وزارة التعليم توجه المديريات بالاستعداد لامتحان نهاية الترم الأول

محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بالاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بحيث يتم اختيار أعضاء اللجان الفنية التى تضع أسئلة الامتحانات بشكل سليم بما يحقق الشفافية فى سير العملية الامتحانية، إضافة إلى منع أى شخص لديه عذر قانونى من وضع أسئلة الاختبارات.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فى يناير 2025.

وأكد الوزير على أهمية إجراء امتحانات آمنة سواء فى مراحل النقل أو الشهادات، مشددا على أهمية النجاح فى القضاء على أى ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات كما تم النجاح فى القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز فى المعلمين، وكذلك عودة الطلاب للمدارس.



كما وجه الوزير بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين، فى العملية الامتحانية من خلال مديرى الإدارات التعليمية، مشددًا على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.



ووجه الوزير كذلك بالتأكيد على تعليمات ضبط سير العملية الامتحانية، ومنها منع مراقبة أى معلم مادة أثناء امتحان مادته، وعدم مراقبة الملاحظ الذى لديه موانع، بالإضافة إلى عدم نقل أى معلم من مدرسته إلى مكان آخر أثناء العام الدراسى إلا بعد العرض على لجنة من الوزارة؛ وذلك من أجل صالح الطالب، فضلًا عن مراعاة توزيع المعلمين فى القرى بالمناطق البعيدة والمتطرفة.

وفيما يتعلق بتطبيق نظام التقييمات، أكد الوزير أنه أحد العوامل الهامة لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم بالمدارس، مشددا على ضرورة مواصلة الانضباط داخل المدارس والمتابعة بشكل يومى لنسب حضور الطلاب، مشددًا على أهمية مواصلة الزيارات الميدانية لمتابعة العملية التعليمية بالمدارس.



وشدد الوزير، فى ختام الاجتماع، على أن كل مدير مديرية له كامل الصلاحيات وتطبيق الآليات المناسبة لحل المشكلات والمعوقات التى تواجه عمله.