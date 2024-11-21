اليوم السابع
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موعد امتحانات نصف السنة 2024.. تنطلق فى يناير المقبل

الخميس، 21 نوفمبر 2024 11:06 ص
موعد امتحانات نصف السنة 2024.. تنطلق فى يناير المقبل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد امتحانات نصف السنة 2024، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحان نصف العام تنطلق فى يناير المقبل وفق المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، مضيفة أن تقييم الطلاب فى امتحانات نصف العام الدراسى سيتم الالتزام بالمواعيد المحددة في الخريطة الزمنية حفاظاً على المواعيد والتأكد من انتهاء شرح المناهج الدراسية للفصل الدراسي الأول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المديريات التعليمية أعلنت جداول امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي وباقى الصفوف الدراسية حيث يبدأ امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل الأسبوع المقبل وتستمر حتى الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل وفق جداول امتحانات شهر نوفمبر التى تم إعلانها من قبل المديريات والإدارات التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أن جداول امتحانات الثانوية العامة 2024، لم يتم تحديده أو هناك موعد لاعلانه موضحة أن امتحانات الثانوية العامة 2024,2025 تنطلق في يونيو المقبل ومن ثم هذا التوقيت غير مناسب لإعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.







امتحانات نصف العام

موعد امتحانات نصف السنة 2024

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الاول الثانوي

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي pdf

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي

امتحانات شهر نوفمبر

جدول امتحانات

جدول امتحانات نوفمبر

جدول امتحانات شهر نوفمبر

امتحانات شهر نوفمبر 2024

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات شهر نوفمبر

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024

موعد امتحانات نصف العام

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024

امتحانات شهر نوفمبر للصف الاول الاعدادي



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