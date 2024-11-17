اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 نوفمبر 2024 03:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

استعداداً لامتحانات التيرم.. خطوات إعداد الإيميل الموحد لطلبة الشهادة الإعدادية

الأحد، 17 نوفمبر 2024 02:00 م
استعداداً لامتحانات التيرم.. خطوات إعداد الإيميل الموحد لطلبة الشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعدادا لامتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية والتى تنطلق فى يناير المقبل، بدأت المدارس الاستعداد لتمكين الطلاب من ملء وتسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وحددت المديريات والإدارات التعليمية طريقة تفعيل الايميل الموحد للطلاب حيث يمكن الدخول على رابط الحساب الموحد بموقع الوزارة عبر الرابط التالى https://office365.emis.gov.eg/، ويتم اختيار أيقونة حساب الطالب وكتابة البيانات منها الرقم القومى للطالب وكود الطالب المدون فى إيصال سداد مصروفات الدراسة والضغط على أيقونة التحقق من البيانات، وسوف تظهر صفحة مدون فيها اسم الطالب ومدرسته.

وأوضحت المديريات أنه يتم تدوين كلمة سر واختيار إرسال كود التفعيل عن طريق الإيميل أو رقم المحمول، ثم يقوم الطالب بكتابة  كود التفعيل المرسل على الإيميل أو رقم المحمول، حيث وجهت المدارس الطلاب بضرورة حفظ الإيميل وكلمة السر  مع تجهيز صور شخصية لاستخدامها عند تسجيل استمارة دخول الامتحانات.

وأوضحت المديريات التعليمية أنه سيتم إتاحة تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة المقبلة .







استمارة الاعدادية

الحساب الموحد

رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024

عمل استمارة الاعدادية

وزارة التربية والتعليم استمارة الاعدادية

الحساب المدرسي الموحد

استمارة الشهادة الاعدادية

تسجيل استمارة الاعدادية

تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

وزارة التربية والتعليم

استمارة الاعدادية 2024

استمارة الصف الثالث الاعدادي

بيانات التلميذ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة