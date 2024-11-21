كتبت فاطمة خليل

اختيار المكملات الغذائية المناسبة يمكن أن يعزز من رحلة اللياقة البدنية الخاصة بك، ولكن من الضروري أن تتماشى مع أهدافك المحددة، والتي تشمل: بناء العضلات، والقدرة على التحمل، وفقدان الوزن، أو الصحة العامة، في هذا التقرير نتعرف على طرق اختيار مكملات غذائية مناسبة لأهدافك الرياضية، بحسب موقع "تايمز ناو".

لو بتروح الجيم.. إزاي تختار مكملات مناسبة لأهدافك الرياضية؟

1. حدد أهدافك لتحسين اللياقة البدنية

الخطوة الأولى في اختيار المكمل الغذائي المناسب هي فهم أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك، هل تتطلع إلى اكتساب العضلات، أو فترات تحمل أطول، أو فقدان الوزن - صحة أفضل، أو إعادة تشكيل جسمك؟ كل هدف من هذه الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها يسعى إلى نتيجة مختلفة، ومن ثم الحاجة إلى مجموعة مختلفة من المكملات الغذائية.

● بناء العضلات: إذا كنت تسعى إلى تطوير عضلاتك، فكن على اطلاع على مكملات البروتين مثل مصل اللبن، أو الكازين، أو حتى البروتينات النباتية، بالإضافة إلى الكرياتين، قد تمكن هذه المكملات عضلاتك من التعافي والنمو بشكل أكثر فعالية.

● تحسين القدرة على التحمل: بالنسبة للرياضيين الذين يمارسون رياضات التحمل، يمكن للمكملات الغذائية مثل الأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة (BCAAs) وبيتا ألانين تحسين القدرة على التحمل وتأخير التعب.

● فقدان الوزن: إذا كان هدفك هو فقدان الدهون، ففكر في المكملات الغذائية مثل الكافيين أو مستخلص الشاي الأخضر أو حارقات الدهون الحرارية.ومع ذلك، تذكر دائمًا أن المكملات الغذائية تعمل بشكل أفضل عند إقرانها بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

● الصحة العامة والتعافي: يمكن أن تساعد الفيتامينات المتعددة الشاملة وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومكملات دعم المفاصل (مثل الجلوكوزامين) في تعزيز الصحة العامة والتعافي.

2. تقييم نظامك الغذائي

يجب أن يكون نظامك الغذائي دائمًا المصدر الأساسي للمغذيات.

تهدف المكملات الغذائية إلى استكمال نظامك الغذائي وليس استبداله.

قبل أن تتناول أي مكمل غذائي، قم بتقييم عاداتك الغذائية الحالية.

إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على الكثير من الأطعمة الكاملة، فقد لا تحتاج إلى الكثير من المكملات الغذائية.

● البروتين: إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من البروتين من مصادر غذائية مثل اللحوم والأسماك والبيض والبقوليات، فقد يساعدك مكمل البروتين في تلبية متطلباتك اليومية.

● الفيتامينات والمعادن: إذا كان لديك نظام غذائي مقيد (مثل نباتي أو نباتي صارم أو خالٍ من الجلوتين)، فقد تحتاج إلى إضافة فيتامينات متعددة أو مكملات محددة مثل فيتامين ب 12 أو الحديد أو الكالسيوم.

● أحماض أوميجا 3: إذا كان نظامك الغذائي يفتقر إلى الأسماك الدهنية، فقد ترغب في التفكير في مكمل زيت السمك للحصول على أحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة للقلب.

3. ضع صحتك وسلامتك في الاعتبار

قبل إضافة أي مكمل إلى روتينك، استشر الطبيب خاصةً إذا كنت تعاني من حالات صحية سابقة أو تتناول أدوية، حيث إن بعض المكملات الغذائية قد تتفاعل مع الأدوية أو لها موانع مع حالات معينة.

● الحساسية: إذا كنت تعاني من الحساسية، فتأكد من قراءة قائمة المكونات بعناية لتجنب أي محفزات، مثل منتجات الألبان أو فول الصويا أو الجلوتين.

● مراقبة الجودة: اختر المكملات الغذائية التي تم اختبارها من قبل جهة خارجية للتأكد من نقائها وجودتها. وهذا يضمن احتواء المنتج على المكونات التي يدعيها وخلوه من الملوثات أو المواد الضارة.

4. ابحث عن العلامات التجارية الموثوقة

من الضروري اختيار العلامات التجارية الموثوقة التي تعطي الأولوية للجودة ابحث عن العلامات التجارية التي تتمتع بمراجعات إيجابية ومصادر مكونات واضحة واختبارات من قبل جهات خارجية.

5. التوقيت والجرعة

يمكن أن تكون طريقة تناولك للمكملات الغذائية بنفس أهمية اختيارك للمكملات الغذائية. تعمل بعض المكملات الغذائية بشكل أفضل عند تناولها في أوقات محددة من اليوم. على سبيل المثال:

● البروتين: تناول مخفوقات البروتين بعد التمرين لتحفيز تعافي العضلات.

● الكرياتين: تناول الكرياتين باستمرار، إما قبل التمرين أو بعده، لتعظيم فوائده.

● قبل التمرين: تحتوي العديد من المكملات الغذائية قبل التمرين على مادة الكافيين أو مكونات أخرى تعمل على تعزيز الطاقة. تناولها قبل التمرين بحوالي 30 دقيقة للحصول على أقصى أداء.

اتبع دائمًا تعليمات الجرعة الموضحة على الملصق، فالكمية الأكبر ليست الأفضل دائمًا، وتناول كميات زائدة من بعض المكملات الغذائية قد يؤدي إلى آثار جانبية سلبية.

