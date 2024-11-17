وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا يحمى من الفيروس وحقنة البرد خطر على الصحة

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفرق بين لقاح الأنفلونزا وحقنة البرد مؤكدة أن لقاح الانفلونزا الأفضل وحقنة البرد تمثل خطورة على الصحة العامة.

وتابعت : حقنة البرد فهي تستخدم لعلاج نزلات البرد فقط، وتحتوي علي مضادات حيوية، وكورتيزون ومسكنات للألام وخوافض للحرارة ، ويجب قبل الحصول عليها الرجوع إلي الطبيب.

ولكن الإفراط في استخدامها يجعل الجسم مقاوم لها كما يؤدى إلي ضعف المناعة، وارتفاع ضغط الدم، وحدوث قرحة بالمعدة، كما تؤدي إلي اختلال وظائف الكلي.

وتتسبب في مشاكل صحية لمرضي السكر، والضغط، والكبد، والقلب، والربو، ولذلك تخدر منها وزارة الصحة لأنها قد تؤدي إلي الوفاة.

بينما لقاح الأنفلونزا عبارة عن حقنة تعطي بإبرة في الذراع، تؤدي إلي تقوية المناعة وتنتج أجسام مضادة ضد المرض، حسب ما ورد بصفحة الوزارة الرسمية.

وقالت وزارة الصحة إن الفئات التى يجب عليها الحصول على اللقاح هم: كبار السن، والحوامل، والأطفال، والمصابون بضعف جهاز المناعة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وتستمر فاعلية اللقاح لمدة عام.