وزارة الصحة توضح دور الكربوهيدرات فى بناء العضلات.. إنفوجراف

كتبت: سارة وائل

نشرت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي علي منصة فيسبوك اليوم السبت، إنفوجراف عن أهمية الكربوهيدرات الذي تعد مصدر الطاقة الرئيسي للعضلات.

وأكدت علي ضرورة تناولها علي مدار اليوم قبل وبعد التمرين الرياضي، موضحا أن كمية الكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم تختلف من جسم لأخر وعلي حسب نوع النشاط البدني ومدته وشدته.

وفي ذلك السياق تساهم الكربوهيدرات في بناء العضلات بشكل غير مباشر، حيث تعمل علي توفير الطاقة للعضلات خلال ممارسة التمارين الرياضية مما يساعد العضلات على القيام بالتمارين الرياضية بشكل أفضل وأطول.

انفوجراف وزارة الصحة