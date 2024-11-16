اليوم السابع
Ads
السبت، 16 نوفمبر 2024 02:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الصحة توضح دور الكربوهيدرات فى بناء العضلات.. إنفوجراف

السبت، 16 نوفمبر 2024 02:04 م
وزارة الصحة توضح دور الكربوهيدرات فى بناء العضلات.. إنفوجراف انفوجراف وزارة الصحة
كتبت: سارة وائل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي علي منصة فيسبوك اليوم السبت، إنفوجراف عن أهمية الكربوهيدرات الذي تعد مصدر الطاقة الرئيسي للعضلات.

وأكدت علي ضرورة تناولها علي مدار اليوم قبل وبعد التمرين الرياضي، موضحا أن كمية الكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم تختلف من جسم لأخر وعلي حسب نوع النشاط البدني ومدته وشدته.

وفي ذلك السياق تساهم الكربوهيدرات في بناء العضلات بشكل غير مباشر، حيث تعمل علي توفير الطاقة للعضلات خلال ممارسة التمارين الرياضية مما يساعد العضلات على القيام بالتمارين الرياضية بشكل أفضل وأطول.

وزارة الصحة
انفوجراف وزارة الصحة






وزارة الصحة

الصحة

الكربوهيدرات

بناء العضلات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة