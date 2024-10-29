اليوم العالمي للسكتة الدماغية.. الأسباب وطرق الوقاية والعلاج

كتب - حسام الشقويرى

السكتة الدماغية هي السبب الرئيسي للإعاقة والسبب الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى المخ.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من السكتة الدماغية كل عام، ويموت 50 مليون شخص ويصبح 50 مليون شخص معاقين بشكل دائم.و يمكن الوقاية من ما يصل إلى 80% من السكتات الدماغية، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

وبمناسبة اليوم العالمى للوقاية من السكتة الدماغية ، تتضمن العلامات التحذيرية المبكرة الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية والتي يجب على الناس الانتباه إليها ضعف مفاجئ أو خدر في الذراع والأعراض تشمل فقدان الإحساس في الساق أو الوجه، وخاصة على جانب واحد من الجسم"، والأشخاص قد يعانون أيضًا من الارتباك أو صعوبة التحدث أو فهم الكلام مصحوبًا بمشاكل بصرية في إحدى العينين أو كلتيهما، وفي بعض الحالات، قد يعاني المرضى أيضًا من صداع شديد دون سبب معروف، وصعوبة في المشي، وفقدان التوازن، والدوخة، وانعدام التنسيق.

استراتيجيات وقائية

إن اتخاذ خيارات نمط حياة صحي يمكن أن يساعد في الوقاية من السكتة الدماغية. وتشمل هذه الخيارات:

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية عادة ما يتضمن النظام الغذائي الصحي والمتوازن تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول والغنية بالألياف يمكن أن يساعد في منع ارتفاع الكوليسترول. كما أن تقليل تناول الملح في النظام الغذائي يمكن أن يخفض مستويات ضغط الدم. يمكن أن تزيد كلتا الحالتين الصحيتين من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية.

ويوصى بضرورة تناول أقل من 1500 مليجرام من الملح يوميًا. والحذر من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول مثل الجبن والبرجر وغيرها. وبدلاً من ذلك، يجب اختيار نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة إلى جانب تناول وجبة من الأسماك مرتين إلى ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.

الإقلاع عن التدخين

تجنب التدخين والتعرض للتدخين السلبي، ووجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للطب الوقائي أن الأشخاص المعرضين للتدخين السلبي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 30% مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا للتدخين السلبي. وقد ارتبط هذا الخطر المتزايد في المقام الأول بالسكتات الدماغية الإقفارية. ويحدث التعرض للتدخين السلبي عندما يستنشق الأشخاص الدخان الذي يخرجه المدخنون.

ممارسة الرياضة بانتظام

لمنع السكتة الدماغية، يعد النشاط البدني المنتظم أمرًا بالغ الأهمية أيضًا. وذلك لأن التمارين الرياضية تساعد على خفض ضغط الدم، وهو أحد الأسباب الرئيسية للسكتة الدماغية. كما أنها تساعد في إدارة الوزن حيث إن ممارسة الرياضة تقلل من خطر الإصابة بالسمنة، وهي حالة مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. علاوة على ذلك، تعمل النشاط البدني على تعزيز اللياقة القلبية والأوعية الدموية، وخفض الكوليسترول السيئ ورفع الكوليسترول الجيد، وكلاهما مهم للحفاظ على صحة الأوعية الدموية.