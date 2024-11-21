اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 نوفمبر 2024 01:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

امتحانات نصف العام.. تقييم الطلاب يشمل منهج الترم الأول كاملا

الخميس، 21 نوفمبر 2024 11:45 ص
امتحانات نصف العام.. تقييم الطلاب يشمل منهج الترم الأول كاملا وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد المديريات التعليمية والإدارات والمدارس لعقد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الاعدادية حيث أن موعد امتحانات نصف العام 2024، ستكون فى شهر يناير 2025، وفق المواعيد التى تم إعلانها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، حيث يتم تقييم الطلاب فى صفوف النقل والشهادة الاعدادية فى منهج الفصل الدراسي الأول كاملا.

واستعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي، شدد الوزير محمد عبد اللطيف على مديرى المديريات على ضمان سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة والشهادة الإعدادية بالشكل اللائق.

وأكد الوزير على أهمية إجراء امتحانات آمنة سواء فى مراحل النقل أو الشهادات، مشددا على أهمية النجاح في القضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات كما تم النجاح في القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في المعلمين، وكذلك عودة الطلاب للمدارس.

كما وجه الوزير بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين، فى العملية الامتحانية من خلال مديرى الإدارات التعليمية، مشددًا على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.







امتحانات نصف العام

موعد امتحانات نصف السنة 2024

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الاول الثانوي

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي pdf

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي

امتحانات شهر نوفمبر

جدول امتحانات

جدول امتحانات نوفمبر

جدول امتحانات شهر نوفمبر

امتحانات شهر نوفمبر 2024

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات شهر نوفمبر

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024

موعد امتحانات نصف العام

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024

امتحانات شهر نوفمبر للصف الاول الاعدادي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة