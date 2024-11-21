امتحانات نصف العام.. تقييم الطلاب يشمل منهج الترم الأول كاملا

كتب محمود طه حسين

تستعد المديريات التعليمية والإدارات والمدارس لعقد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الاعدادية حيث أن موعد امتحانات نصف العام 2024، ستكون فى شهر يناير 2025، وفق المواعيد التى تم إعلانها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، حيث يتم تقييم الطلاب فى صفوف النقل والشهادة الاعدادية فى منهج الفصل الدراسي الأول كاملا.

واستعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي، شدد الوزير محمد عبد اللطيف على مديرى المديريات على ضمان سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة والشهادة الإعدادية بالشكل اللائق.

وأكد الوزير على أهمية إجراء امتحانات آمنة سواء فى مراحل النقل أو الشهادات، مشددا على أهمية النجاح في القضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات كما تم النجاح في القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في المعلمين، وكذلك عودة الطلاب للمدارس.

كما وجه الوزير بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين، فى العملية الامتحانية من خلال مديرى الإدارات التعليمية، مشددًا على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.