الوضعية الصحيحة للذراع للحصول على قراءة دقيقة لضغط الدم

كتب – حسام الشقويرى

الدقة ضرورية للغاية عندما يتعلق الأمر بقياس ضغط الدم. وتوفر القراءة الدقيقة رؤية حاسمة حول صحة القلب والأوعية الدموية وتساعد في تحديد مشكلات مثل ارتفاع ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم في وقت مبكر. يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى قراءات خاطئة، بما في ذلك كيفية وضع ذراعك أثناء فحص ضغط الدم. لذلك، يجب تجنب الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تتداخل مع دقة ضغط الدم وفهم وضع الذراع المثالي للحصول على نتائج مثالية. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

قراءة ضغط الدم

قراءة ضغط الدم الطبيعية لمعظم البالغين هي 120/80 ملم زئبق أو أقل، مع ضغط انقباضي أقل من 120 وضغط انبساطي أقل من 80.والضغط الانقباضي هو أقصى ضغط في شرايينك عند ضربات القلب، في حين أن الضغط الانبساطي هو الحد الأدنى للضغط عندما يرتاح قلبك بين النبضات.

ومن المهم ملاحظة أن مستويات ضغط الدم قد تتقلب بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك العمر والنشاط والعواطف والأدوية ووضع الجسم. بالنسبة لمن تجاوزوا الثمانين من العمر، فإن الزيادات الطفيفة أمر طبيعي حيث تتصلب الشرايين بشكل طبيعي مع تقدم العمر، مما يجعل ضغط الدم المثالي أقل من 150/90.

وتشير القراءات بين 120-129 ملم زئبقي انقباضي مع ضغط انبساطي أقل من 80 إلى ارتفاع ضغط الدم، في حين يتم تعريف ارتفاع ضغط الدم بأنه 130-139/80-89 ملم زئبقي للمرحلة الأولى، و140/90 أو أعلى للمرحلة الثانية.

تصل درجة أزمة ارتفاع ضغط الدم إلى 180/120 ملم زئبق أو أكثر وتتطلب عناية طبية فورية. وانخفاض ضغط الدم يتميز بقراءات أقل من 89/59 ملم زئبق، مما قد يشير إلى انخفاض ضغط الدم.

وبحسب الباحثين، عندما لا يتم دعم الذراع عند مستوى القلب، كما هو موصى به، يمكن المبالغة في تقدير قراءات ضغط الدم بشكل كبير. على سبيل المثال، يؤدي وضع الذراع على الحضن إلى زيادة القراءات الانقباضية بمعدل 3.9 ملم زئبقي والقراءات الانبساطية بمعدل 4.0 ملم زئبقي، في حين يؤدي ترك الذراع غير مدعومة على الجانب إلى تضخم القراءات الانقباضية بمعدل 6.5 ملم زئبقي والقراءات الانبساطية بمعدل 4.4 ملم زئبقي، ومثل هذه الأخطاء قد تؤدي إلى الإفراط في تشخيص ارتفاع ضغط الدم، بينما قد تكون المستويات في الواقع ضمن النطاق الصحي إذا تم قياسها بشكل صحيح.

كيفية وضع ذراعك للحصول على قراءة دقيقة لضغط الدم

للحصول على قراءة دقيقة لضغط الدم، يجب مراعاة العديد من العوامل، بما في ذلك وضع الذراع. إحدى النصائح الأساسية هي وضع الذراع بحيث تكون الكفة عند مستوى قلبك، أي عند منتصف الصدر تقريبًا. تتضمن النصائح الأخرى للحصول على قراءة دقيقة لضغط الدم ما يلي:

اجلس على كرسي مريح مع دعم جيد للظهر وقدميك مسطحتين على الأرض.

أريح ذراعك على الطاولة عند مستوى الصدر.

ضع الكفة على ذراعك العلوية العارية، على بعد بوصة واحدة فوق ثنية كوعك؛ يجب ألا تكون الكفة ضيقة للغاية، ويجب أن تكون قادرًا على إدخال إصبعين تحت الحافة العلوية.

ادعم ذراعك بحيث تصبح الكفة على نفس مستوى قلبك.

اجلس بهدوء لمدة 3-5 دقائق قبل قياس ضغط دمك.

لا تتحدث أو يتحدث إليك أحد أثناء قياس ضغط دمك.