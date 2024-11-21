"القاهرة" تنظم معرضا بحديقة الطفل لتوفير الملابس والأحذية بأسعار مخفضة

كتب سيد الخلفاوى

تنظم محافظة القاهرة، اليوم، الخميس، معرض "بازار القاهرة 2" فى الفترة من 21-25 نوفمبر الجارى بحديقة الطفل بمكرم عبيد بمدينة نصر، وذلك فى إطار سعى المحافظة لمحاربة الغلاء ، وتخفيف العبء عن المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة خاصة مع حلول فصل الشتاء.

ويضم المعرض الذى يشارك فيه الأسر المنتجة، وشباب الخريجين، والقطاع الخاص؛ الملابس والأحذية، والمفروشات ، والحرف اليدوية، وغيرها بتخفيضات تصل إلى أكثر من 30%.

وأكدت محافظة القاهرة أن المعرض سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع بالحديقة المطورة أثناء التسوق بالإضافة للتخفيضات.