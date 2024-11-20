اليوم السابع
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محافظة القاهرة تقيم سوق اليوم الواحد الجمعة القادمة بحى حلوان

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 01:03 م
محافظة القاهرة تقيم سوق اليوم الواحد الجمعة القادمة بحى حلوان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة.

ولفت محافظ القاهرة إلى أنه تماشياً مع هذا التوجه تقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطبيق مبادرة أسواق اليوم الواحد كل يوم جمعة، مضيفا: أن سوق اليوم الواحد الذى أقامته المحافظة بمدينة نصر يوم الجمعة الماضى شهد اقبالًا كبيرًا من المواطنين، مشيرًا الى انه تم توفير 4 قطع اراضي بالمرج، والسلام، و15 مايو، والحى العاشر لتطبيق فكرة سوق اليوم الواحد عليها لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، كما سيتم إقامة سوق اليوم الواحد بحي حلوان يوم الجمعة القادم.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أسواق اليوم الواحد تقدم سلع عالية الجودة بتخفيضات تبدأ من 20% مقارنة بأسعار السوق.







سوق اليوم الواحد

اسواق اليوم الواحد

السلع الغذائية

محافظة القاهرة



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