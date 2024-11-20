أسواق اليوم الواحد تواصل القضاء على الوسطاء ومحاربة غلاء الأسعار.. تفاصيل

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال أسواق اليوم الواحد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، حيث تعمل على توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول المتعارف عليها، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تهدف إلى تخفيف آثار موجات غلاء الأسعار، كما تساهم هذه الأسواق في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

وتشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في سوق اليوم الواحد لتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية ويتم طرح جميع السلع الغذائية الاستراتيجية، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بتخفيضات، ويتم إتاحة وتوفير كميات كبيرة من السلع وجارى تعميم مشروع سوق اليوم الواحد على مستوى محافظات الجمهورية.