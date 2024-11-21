اليوم السابع
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إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس 2025.. تعرف موعدها

الخميس، 21 نوفمبر 2024 02:52 م
إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس 2025.. تعرف موعدها موعد إجازة نصف السنة

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد بدء الإجازة لطلاب المدارس فى جميع الصفوف الدراسية، موضحة أن إجازة نصف العام الدراسى للعام الدراسى 2025 يوم 25 يناير 2025، وتكون إجازة نصف العام لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025 على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

نص السنة
 
واستعدادا لـ امتحانات نصف العام الدراسي، شدد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، خلال اجتماعه مع مديرى المديريات التعليمية على مسئولية المديريات التعليمية عن ضمان سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة والشهادة الإعدادية بالشكل اللائق.

وأكد الوزير على أهمية إجراء امتحانات آمنة سواء فى مراحل النقل أو الشهادات، مشددا على أهمية النجاح في القضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات كما تم النجاح في القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في المعلمين، وكذلك عودة الطلاب للمدارس.







موعد امتحانات نصف السنة 2024

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الاول الثانوي

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي pdf

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي

امتحانات شهر نوفمبر

جدول امتحانات

جدول امتحانات نوفمبر

جدول امتحانات شهر نوفمبر

امتحانات شهر نوفمبر 2024

امتحانات نصف العام

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات شهر نوفمبر

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024

موعد امتحانات نصف العام

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024

امتحانات شهر نوفمبر للصف الاول الاعدادي




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