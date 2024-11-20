وزارة التعليم توجه المدارس بمراجعة استمارات طلاب الشهادة الإعدادية بعد تسجيلها

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية، بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2024/2025، حيث وجهت بالتنبيه علي المدارس الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2024/2025 من خلال الرابط الإلكترونى ، وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة ( الحساب المدرسي الموحد للمعلم الطالب ) ( office 365.emis.gov.eg).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تقوم المدارس بالتأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات ، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطالب والتأكيد علي أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم .

وشددت بالتنبيه على المدارس بمراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم لهم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية للطالب ، وفى حالة وجود أخطاء فى الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابع لها لتعديلها .

وطالبت وزارة التعليم، المدارس بطباعة كشوف12 د الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة .

