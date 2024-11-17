استمارة الإعدادية 2025.. تسجيل البيانات على موقع الوزارة استعداداً للامتحان

كتب محمود طه حسين

يبحث كثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عن موعد تسجيل استمارة الاعدادية استعداداً لامتحان الفصل الدراسي الأول الذى ينطلق فى يناير المقبل، وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الأيام القليلة المقبلة للطلاب تسجيل وعمل استمارة الاعدادية، مؤكدة أن تسجسل بيانات استمارة الشهادة الاعدادية ضرورى لدخول الامتحانات ويتم تسجيل الاستمارة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث من المقرر أن يتم إتاحة هذا الرابط لاستمارة الشهادة الاعدادية 2024

لينك الرابط: أضغط هنا

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، موضحة أن الطالب يسدد مبلغ 10 جنيهات رسم امتحانات، و148 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم، باجمالى 158 جنيها.

أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن قواعد ونظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مشيرا إلي أنه يعقد الامتحان من فصلين دراسيين حيث يسجل الطالب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت المديريات التعليمية، عدم السماح لطلاب الصف الثالث الإعدادي الذين لم يحرروا استمارات التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية ولم يؤدوا امتحان الفصل الدراسي الأول بأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد فتح باب تسجيل استمارة التقديم.