كل ما تريد معرفته عن تطعيمات جدري القرود وفعاليتها

كتبت فاطمة ياسر

بعد ظهور أول حالة الأيام الماضية في أمريكيا بجدري القرود، سادت حالة من القلق، والبحث عن أفضل طرق الوقاية، ضد المرض، والحماية منه.وحول ذلك أكدت العديد من المواقع الطبية ضرورة أخذ لقاح جدري القرود لتقليل فرص الإصابة بنسبة حتى لو ضعيفة، ولكنها حتما تقي وتقلل التعرض لحدوث مضاعفات مرتبطة بالمرض وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والأطفال وكبار السن.

وحول ذلك، في شهر أغسطس الماضي كشف تقرير منشور عبر موقع hindustantimes موافقة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى على استخدام لقاح MVA-BN في عام 2022 خلال أول حالة طوارئ صحية عالمية معلنة ضد الجدري القرود من قبل منظمة الصحة العالمية.

ما هو لقاح جدري القرود الحديث؟

تعتمد اللقاحات التي تحمي ضد الجدري المائي على ظاهرة تسمى التفاعل المتبادل، حيث كلا الفيروسات تحمل نفس الـ DNA، الخاص بالمرض، وقد تساهم اللقاحات الخاصة بالجدري للمساعدة في تقليل الإصابة بجدري القرود، فتحدث التفاعل المتبادل عندما تظهر مستضدات مختلفة - أنواع مختلفة من الفيروسات، مشابهة لجهاز المناعة لدينا، فالفيروسات من فيروس أورثوبوكس متشابهة هيكليًا، فإذا أصيب شخص بفيروس الجدري، على سبيل المثال، فإن الأجسام المضادة التي ستنتجها خلاياه ضد الفيروس ستكون قادرة أيضًا على حمايته من عدوى فيروس جدري القرود.

ويسمح التفاعل المتبادل بين الأجسام المضادة لفيروس أورثوبوكس للقاح تم تطويره لمكافحة الجدري، على سبيل المثال، بالعمل أيضًا ضد عدوى الجدري.

ما مدي فعالية لقاح جدري القرود؟

أشارت دراسات سابقة إلى أن لقاح الجدري فعال بنسبة 85% في الوقاية من عدوى فيروس جدري القرود، ولكن يبدو أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح الجدري يعانون من حالات أخف من جدري القرود.

وتوجد لقاحات للحماية من الإصابة بفيروس جدري القرود، ولكن لا توجد حاليًا لقاحات تستهدف فيروس جدري القرود على وجه التحديد.

ما هي اللقاحات المتوفرة لجدري القرود؟

هناك لقاح واحد فقط معتمد للاستخدام ضد الجدري القرود في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وسويسرا وكندا، وهو لقاح MVA-BN، والمعروف أيضًا باسم لقاح أنقرة البافاري الشمالي المعدل، و يتم إعطاؤه على جرعتين، عادة بفاصل 28 يومًا.

وتضمنت منظمة الصحة العالمية لقاحين آخرين تمت الموافقة عليهما من قبل هيئات تنظيمية مختلفة للوقاية من الجدري القرود.

ووفقا لموقع "MAYCLINC" يمكن لبعض لقاحات الجدري الوقاية من جدري القرود، مثل لقاح ACAM2000 ولقاح جينيوس.

