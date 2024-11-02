خبراء الفيروسات يحذرون من تفشى سلالة جدرى القرود القاتلة فى بريطانيا

كتبت أمل علام

حذر خبراء الفيروسات من أن سلال جدرى القرود MPOX القاتلة من المرجح أن تنتشر دون أن يتم اكتشافها في بريطانيا - حيث أثارت أول حالة في المملكة المتحدة مخاوف من تفشي المرض، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

يخشى الخبراء، من أن ينتشر مرض جدري القرود بصمت في المملكة المتحدة، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون لاحتواء أزمة محتملة، أصيب أحد البريطانيين بالفعل بسلالة لم يسبق لها مثيل في هذا البلد من قبل، والتي تقتل واحدًا من كل 10 أشخاص مصابين.

تم اكتشاف الطفرة، التي أطلق عليها اسم clade 1b، بعد أن سافر مريض مجهول الهوية إلى المملكة المتحدة من عطلة في إفريقيا في 21 أكتوبر، قبل ظهور الأعراض عليه في اليوم التالي، تم نقل المريض إلى وحدة عزل عالية المستوى في مستشفى رويال فري في شمال لندن، لكن كبار الأطباء المتخصصين في الفيروسات قالوا لصحيفة "ديلي ميل" إن المريض الأول من المرجح أن يكون واحدًا من بين العديد.

وقال الدكتور عظيم مجيد، خبير الصحة العامة في إمبريال كوليدج لندن، إنه من المرجح جدًا أن تكون هناك حالات غير مكتشفة من سلالة جدرى القرود mpox clade 1b في المملكة المتحدة.

في هذه الأثناء، وصف متخصصون آخرون الانتشار غير المنضبط للفيروس بأنه "أمر لا مفر منه"، وأضافوا أنه "من المرجح جدًا" أن تكون هناك حالات متعددة لم يتم اكتشافها في المملكة المتحدة لأسابيع.

كشف مسؤولو وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أمس أنهم لا يعرفون كيف أصيب الشخص الذي تم تشخيصه بالمرض بهذه السلالة ولكن التحقيقات "جارية"، وحثوا البريطانيين على عدم الذعر وقالوا إن التهديد الذي يشكله النوع 1ب على الجمهور كان "منخفضًا".

وقال الدكتور ماجد إن مرض جدرى القرود يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد لأن الأعراض قد تكون غير محددة أو خفيفة، وقد يتم الخلط بين الطفح الجلدي والطفح الجلدي الناجم عن أمراض أخرى، مضيفا، إنه "قد يكون بدون أعراض".

وقال إنه "من الضروري" أن تكون هناك "مراقبة صارمة لتحديد الحالات المحتملة في وقت مبكر و الحد من انتشار الفيروس.

وفي الوقت نفسه، قال الدكتور سيمون كلارك، خبير الأمراض المعدية بجامعة ريدينج، لصحيفة ميل أون لاين: "من الممكن بالتأكيد أن ينتشر المرض دون أن يتم اكتشافه، عندما تكون هناك حالات بدون أعراض، هناك دائمًا احتمال انتشار لا نعرف عنه شيئًا.

ما لم يكن هناك فحص منهجي للجميع على الحدود - وهو أمر غير موجود - فلن تعرف عن ذلك إلا عندما يأتي الأشخاص إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية عبر المستشفى أو إلى طبيبهم العام، وبشكل لا مفر منه، بدأ الناس يسافرون إلى خارج المنطقة في أفريقيا حيث ينتشر الفيروس، لذا فمن المرجح أن ينتشر في جميع أنحاء أوروبا.

وأضاف، إنه تم اكتشاف حالات في ألمانيا والسويد، لذلك من المؤكد أن أي شخص سافر إلى هناك قد يكون أصيب بالعدوى أيضًا.

وأوضح البروفيسور بول هانتر، خبير الأمراض المعدية في جامعة إيست أنجليا، إنه "تفاجأ" من عدم اكتشاف أول حالة لسلالة جدرى القرود القاتلة clade1b في بريطانيا في وقت سابق لمريض لم يتم الكشف عن اسمه قد سافر إلى المملكة المتحدة من عطلة في إفريقيا على متن رحلة ليلية في 21 أكتوبر، مضيفا، إنه من المحتمل بالتأكيد أن يكون هناك عدد من الإصابات في أوروبا أكبر مما نعرفه".

وقالت الصحيفة، لقد انتشرت سلالة clade 2 لجدرى القرود عالميًا في عام 2022 وأصاب بشكل أساسي الرجال المثليين ومزدوجي الميل الجنسي، لكن البروفيسور هانتر أشار إلى أن السلالة الجديدة قد "تشكل مشكلة كبيرة" إذا بدأت في الانتشار بين بعض الفئات المعرضه للخطر في المملكة المتحدة، مؤكدا، إنه لا يتم تصنيف جدرى القرود Mpox على أنه عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، على الرغم من أنه يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال المباشر أثناء ممارسة الجنس، يمكن أن تظهر الآفات المعدية، والتي من المرجح أن تنتقل العدوى من خلالها، على أي جزء من الجسم، يمكن أيضًا أن تنتقل العدوى من خلال ملامسة الملابس أو المفروشات التي يستخدمها شخص مصاب.

ويُعتقد أن طفرة المجموعة 1ب، التي أطلق عليها الخبراء في السابق اسم "الأكثر خطورة حتى الآن"، هي السبب وراء موجة من حالات الإجهاض، وقد انتشر هذا المرض في وسط أفريقيا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1000 شخص منذ بدء تفشيه.

وتضررت دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل خاص مع رصد حالات أيضًا في بوروندي ورواندا وأوغندا وكينيا، ومع ذلك، يقول الخبراء إن معدلات الوفيات الناجمة عن سلالة 1ب من وسط أفريقيا من غير المرجح أن تتكرر في الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة بسبب سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية ذات الجودة الأعلى.

وكان المريض الذي لم يتم الكشف عن اسمه قد سافر إلى المملكة المتحدة من إجازة في أفريقيا على متن رحلة ليلية في 21 أكتوبر، وبعد 24 ساعة، ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، تلاها طفح جلدي، وحضروا إلى قسم الحوادث والطوارئ في 27 أكتوبر، حيث تم اختباره بحثًا عن جدرى القرود mpox.

وقالت هيئة الصحة والسلامة في المملكة المتحدة، إن أقل من 10 أشخاص يتم تتبع اتصالهم الآن، على الرغم من أن السلطات "ما زالت تعمل" على عدد الأشخاص الذين قد يتعين عليهم مراقبتهم، ولا يشتبه المسؤولون حاليا في أن المريض كان معديًا أثناء رحلة العودة من الدولة الأفريقية التي لم يتم تحديد اسمها بعد، والتي أصيب بالمرض منها.

وأضافت، هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة، أيضًا إنها تعمل على تأمين المزيد من الإمدادات من لقاحات جدرى القرود mpox كجزء من المزيد من طرح اللقاح، تم استخدام لقاحات جدرى القرود الحالية أثناء تفشي المرض العالمي في عام 2022 ضد السلالة الأكثر اعتدالًا، على الرغم من أن Imvanex مصمم للوقاية من الجدري، فإنه يوفر للمتلقين حماية متبادلة لأن الفيروس ينحدر من نفس عائلة الفيروسات الأورثوبوكس.

ويحتوي اللقاح، الذي من المعتقد أن تكلفته 20 جنيهًا إسترلينيًا لكل جرعة، على فيروس جدري معدّل، وهو مشابه لكل من الجدري وفيروس جدري القرود، لكنه لا يسبب المرض لدى البشر.

وحذر الخبراء اليوم من أنه على الرغم من ظهور السلالة الجديدة، فإن استراتيجية اللقاح المستهدفة الحالية في بريطانيا "تظل أفضل سياسة للمملكة المتحدة" ويتم "تغطية جميع الفئات المعرضة للخطر".

تشمل الأعراض الشائعة لمرض جدرى القرود الطفح الجلدي أو آفات مليئة بالصديد والتي يمكن أن تستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 4 أسابيع، وفي عدد قليل من الحالات، يمكن أن تنتقل العدوى إلى الدم والرئتين، وكذلك إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الدماغ، مما يجعلها تهدد الحياة، كما يجب على أي شخص يعاني من الأعراض أن يستمر في تجنب الاتصال بالأشخاص الآخرين أثناء استمرار الأعراض، ويمكن أن يسبب أيضًا الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وانخفاض الطاقة وتضخم الغدد الليمفاوية.