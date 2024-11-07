الصحة العالمية تطلق استراتيجية للتطعيم والحد من جدرى القرود فى أفريقيا

كتبت أمل علام

أطلقت منظمة الصحة العالمية، استراتيجية عالمية للتطعيم من أجل الحد من انتشار مرض جدري القرود في قارة أفريقيا حيث تم تخصيص آلية لوصول 899 ألف جرعة أولية من لقاح جدري القرود لـ 9 دول أفريقية تضررت بشدة من ارتفاع جدري القرود.

وبحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية فى بيان، فإن هذه الإستراتيجية تشمل أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وكينيا وليبيريا ونيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا وأوغندا.

وأوضح الموقع أن الكونغو الديمقراطية، والتي تعد مركزا للوباء وتضم 80% من الحالات المؤكدة في أفريقيا، ستتلقى غالبية الجرعات حيث يتم توفير اللقاحات من قبل كندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي".

وتعد حملة التطعيم هذه عنصرا أساسيا في الاستجابة الشاملة والتي تشمل أيضا الفحص والرعاية السريرية والوقاية وسيتم تنفيذ خطة التطعيم على عدة مراحل، الأولى وقف الأوبئة من خلال استهداف السكان المعرضين للخطر الشديد، والثانية حماية المزيد من الأشخاص مع توفر جرعات إضافية، وأخيرا، بناء مناعة السكان ضد الأوبئة المستقبلية.

وتهدف المرحلة الأولى إلى تطعيم 4ر1 مليون شخص بحلول نهاية عام 2024، معظمهم من المخالطين الوثيقين للحالات المؤكدة والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعد الإدارة الإستراتيجية للقاحات وتحسين تأثيرها ودعم توزيعها أمرا بالغ الأهمية للقضاء على هذه الأزمة الصحية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعلنت في منتصف شهر أغسطس الماضي تفشي مرض جدري القرود وخاصة انتشار سلالة الفيروس "آي بي" في الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

يذكر أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى أفريقيا (أفريقيا CDC) كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة تهدد الأمن القارى.

وفي عام 2024، أبلغت 19 دولة فى أفريقيا عن حالات إصابة بمرض جدرى القرود وتأثر العديد منها حديثا بهذا المرض الفيروسى ولا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية هي مركز تفشى المرض، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 38 ألف حالة مشتبه بها وأكثر من ألف حالة وفاة هذا العام.